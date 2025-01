Nel corso della settimana dal 6 al 10 gennaio a Un posto al sole Rosa dovrà fare chiarezza tra i propri sentimenti contrastanti. Rossella invece dopo aver ricevuto inizialmente il supporto di Enrica nella sua battaglia contro Fusco, verrà tradita dalla sua collega e sarà costretta ad affrontare da sola le conseguenze del suo gesto. Mariella deciderà di rimettersi in gioco e chiamerà Mimmo.

L'indecisione di Rosa

Dopo la piacevole serata con Pino e dopo il loro tenero bacio, Rosa sprofonderà nella confusione più totale. La donna verrà assalita da mille dubbi in merito alla sua posizione, ricomincerà a pensare di essere ancora legata a Damiano e di conseguenza non ancora pronta a iniziare una nuova relazione.

Una notizia spiazzante che riguarda Don Antoine la getterà ancora più nello sconforto tanto da impedirle di ritrovare il suo solito sorriso. Oltre alle questioni sentimentali, Picariello dovrà affrontare anche una nuova serie di problematiche derivanti dalla sua frequenza alla scuola serale e sarà ancora più difficile per lei ritrovare la sua consueta serenità.

Giulia di ritorno dalle vacanze attenderà con trepidante attesa notizie di Luca, ancora fuori città per dei controlli medici. A spiazzarla sarà però una inaspettata notizia sul conto di Don Antoine. Ferri intanto dopo i numerosi contrasti con sua moglie deciderà a sua insaputa di invitare Gagliotti e sua moglie a cena a casa sua. Il suo gesto infastidirà parecchio Marina che deciderà di vendicarsi di Roberto partendo proprio dai suoi ospiti.

Michele Saviani dopo essersi congedato da Radio Golfo comincerà a guardarsi intorno e si concentrerà con passione alla sua inchiesta. Rossella invece con molta fatica riuscirà a convincere la sua collega Erica a denunciare gli abusi del primario Fusco alla direzione sanitaria. Per lei però sarà in arrivo un'amara sorpresa. All'ultimo momento infatti la sua collega si tirerà indietro lasciandola sola a subire le conseguenze della sua scelta di denunciare il primario.

Una nuova vita per Mariella

Manuela dopo aver saputo della partenza di Serena escogiterà un nuovo piano per mettere in atto una delle sue iniziative e a farne le spese sarà come al solito il povero Samuel, che dovrà sudare per non cedere alle sue avances. Jimmy invece si ritroverà in una situazione di forte imbarazzo nel dover gestire i consigli sentimentali non graditi di nonno renato.

Mariella infine, su consiglio di Sasà, deciderà di chiamare Mimmo che a sorpresa le chiederà di uscire.

Ipotesi sul futuro di Mariella

Dopo aver conosciuto Mimmo la notte di Capodanno, Mariella ne è rimasta affascinata, la donna infatti deciderà di chiamarlo per conversare ancora con lui. Non è ancora chiaro come evolverà questa conoscenza, ma di sicuro la donna ne è rimasta affascinata.

La cosa non è passata inosservata nemmeno a Guido che, dopo aver sorpreso l'accompagnatore della sua ex a palazzo, si è mostrato quasi geloso della sua nuova frequentazione. È probabile che la presenza di Mimmo possa smuovere il comandante del Bue e spingerlo a riflettere davvero su cosa vuole, fra la sua famiglia e il rapporto con Claudia.