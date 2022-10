Lo scorso venerdì 21 ottobre, l'attore napoletano Massimiliano Gallo ha inaugurato la stagione 2022/2023 del cineteatro Acacia di Napoli, con il suo spettacolo "Stasera punto e a capo". Quest'ultimo è stato scritto, diretto e interpretato magistralmente dal figlio del cantante Nunzio Gallo. Entrando nello specifico dello spettacolo teatrale, esso è stato un viaggio splendido in cui il protagonista alle parole ha accompagnato diverse immagini e canzoni degli anni '80. In questa nuova avventura, l'attore partenopeo è accompagnato da Pina Giarmana' e Shalana Santana, mentre l'Ensamble è diretta dal maestro Mimmo Napolitano.

Inoltre, lo spettacolo teatrale andrà in scena fino a venerdì 28 ottobre nel teatro del quartiere Vomero del capoluogo partenopeo.

Allo stesso tempo, c'è da ricordare che Massimiliano Gallo, il giorno 20 ottobre ha debuttato con grande successo nella nuova serie televisiva targata Rai 1, "Vincenzo Malinconico-avvocato d'insuccesso" .

Lo spettacolo teatrale di cui è protagonista Massimiliano Gallo , ha lo scopo di mettere un punto, per poi ricominciare ancora, il tutto attraverso un viaggio negli anni '80 e tramite un continuo confronto tra quell'epoca e i giorni nostri. In pratica, per tutta la durata di "Stasera punto e a capo" vengono messe due generazioni a confronto, anche per cercare di capire che la vita è quella che una persona è scelta o quella che gli preparato.

Poi ad un certo dello spettacolo Massimiliano Gallo fa una riflessione su tre verità: una per sbagliare, una per correggere tutti gli errori e infine una terza per riassaporare il tutto. Inoltre, perché erano anni che per lui rappresentavano la fiducia, il benessere e la positività.

Altro punto su cui bisogna focalizzare l'attenzione di questo spettacolo teatrale, è il viaggio che compie l'attore dagli anni dell'adolescenza ai giorni nostri.

Tutto ciò ha dato tantissimo ai presenti e alcuni si sono sentiti chiamati in causa in questo viaggio di ricordi.

Stasera punto e a capo, lo spettacolo teatrale di Massimiliano Gallo fino al 28 ottobre al teatro Acacia

L'attore napoletano Massimiliano Gallo in questo spettacolo si è divertito e ha fatto divertire. Infatti, in un certo senso gli spettatori hanno modo di sentirsi bambini per tutta la durata dello spettacolo, soprattutto i coetanei dell'attore. Dunque, è stata una di festa, a cui Gallo ha deciso di far partecipare tutti coloro che hanno dato fiducia allo spettacolo.