Annuncio

Annuncio

Per diventare virali sul web non esiste una formula magica ed alcune volte a video con effetti speciali o ospiti d'onore è meglio preferire la normalità di un'azione semplice, come mangiare di fronte alla telecamera. Questa l'idea, o perlomeno l'idea principale, del canale YouTubo Anche Io, che ha deciso di creare una community sul food challenge.

La storia del canale

YouTubo Anche Io viene creato il 10 marzo 2017 e il suo titolare inizia a postare video riguardanti la sua quotidianità, come una sorta di video-cronaca dei suoi impegni e passioni. Per i primi 31 video, postati sino a febbraio 2018, possiamo constatare come lo youtuber calabrese sia appassionato di "Amandava amandava", più comunemente chiamati bengalini, uccelli della famiglia degli Estrildidi.

Annuncio

Qualche video d'esordio è dedicato anche alla rottamazione e successivo acquisto della sua autovettura, sporadiche "unboxing" e visite all'autogrill. 11 mesi senza una vera e propria impostazione del canale con video generici e poco seguiti. Il 7 febbraio 2018 decide di caricare un video dove mangia una pizza capricciosa al ristorante con velocità di immagine e audio aumentate. Notando che il pubblico non aveva gradito decide di alzare il tiro e pubblica un successivo video dove mangia due capricciose ma ancora nessun riscontro degno di nota.

La svolta del food challenge

Dopo dieci giorni di prove video ecco la svolta quando pubblica il 17 febbraio 2018 il video intitolato "1 kg Tiramisù + 1/2 pollo : circa 3600 kcal" dove, al momento, ha totalizzato 1,7 milioni di visual e oltre 8000 commenti.

Annuncio

In 29 minuti mangia quattro confezioni di tiramisù da 250g l'una e 1/2 pollo arrosto. Il pubblico va in visibilio per questa "prova di forza" inneggiandolo a continuare a farne altri del genere. Sinora il mangiatore agonistico era una disciplina accostabile agli Stati Uniti, ma si vede che anche in Italia il food challenge possa vantare la sua cerchia di appassionati.

Da quel momento YouTubo Anche Io decide di postare altri video del genere che riscuotono sempre più successo, divisi tra ristoranti, autogrill e la cucina di casa sua. Tra le prodezze più seguite "40 Kinder Fetta al latte + un pollo arrosto" e "1 Kg di salmone affumicato per Natale".

Modi e consuetudini

Sin da febbraio 2018 tra i followers è nato un modo di chiamare lo youtuber, ovvero Maestro, e adesso che il canale vanta 32 milioni di visual questo soprannome è diventato una consuetudine tra i fan.

Annuncio

Certo che tra i "seguaci" se ne nasconde più d'uno che usa modi sgarbati ed offensivi nei commenti ma viene puntualmente redarguito dalla community e, successivamente, anche dallo stesso YouTubo Anche Io. Lo youtuber chiude i suoi video spesso con questa frase "Grazie per la tua importante quanto puntuale visualizzazione".