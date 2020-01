Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato molto spazio a Samuel, il simpatico cantante e aiuto chef comparso nelle ultime settimane al Vulcano. L'estroverso personaggio noterà che Arianna ultimamente è molto giù di corda e deciderà di intervenire per farle tornare di nuovo il sorriso. Nel frattempo in una storyline, dai toni decisamente più cupi, Marina Giordano scoprirà la verità su Fabrizio Rosato. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio, relative a queste due appassionanti vicende.

L'addio di Andrea

A breve Andrea Pergolesi (Davide Devenuto) darà l'addio definitivo alla soap, l'attore ha dichiarato che girerà fino a gennaio, il che significa che sarà presente ancora per poche puntate in questo 2020. Del resto si è già potuto notare quanto il suo personaggio sia sempre meno presente all'interno di Upas e, il fatto che Arianna (Samanta Piccinetti) sia ritornata a Napoli da sola, ha sicuramente gettato le basi per quella che sembra una separazione ormai annunciata. Ebbene, proprio per quest'ultima pare ci siano delle interessanti novità in campo sentimentale, come già previsto da molti fan.

Nelle prossime puntate, la donna rimarrà sconcertata a causa di una telefonata con Andrea, dalle anticipazioni non viene chiarito cosa si diranno due ma la donna uscirà devastata da questa conversazione.

Samuel e Arianna

A notare quanto la donna sia giù di corda sarà Samuel (Samuele Cavallo) che, non sopportando questa situazione, escogiterà un modo per far ritrovare il perduto sorriso ad Arianna, anche se non si sa effettivamente con quali risultati. In seguito, mentre la Landi sarà sempre più disperata per la lontananza di Andrea (rimasto a Londra, ndr), ci sarà un simpatico battibecco nella zona cucina tra lo chef e il suo aiuto. A quanto pare Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non andrà molto d'accordo con Samuel e i due non riusciranno a trovare un punto d'accordo per lavorare serenamente assieme.

Marina scopre la verità su Fabrizio

Dopo aver assistito a una terribile lite tra Fabrizio (Giorgio Borghetti) e suo zio Sebastiano, Marina (Nina Soldano) cadrà in una profonda crisi che avrà delle gravi conseguenze anche sul suo lavoro. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si preoccuperà molto per la Giordano e cercherà di scoprire quali siano le vere cause del suo disagio. Nel frattempo Fabrizio, per dimostrare il suo amore verso Marina, prenderà una decisione inaspettata. In seguito però accadrà un evento molto grave, poiché la donna scoprirà tutta la verità sull'uomo e dovrà decidere il da farsi.