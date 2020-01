La questione di Teresa Diacono è stata uno dei tormentoni di Un posto al sole dell'anno 2019. La sua ultima apparizione risale addirittura al maggio del 2018, poco dopo l'episodio speciale 5000, da allora il suo personaggio è sparito e, per qualche mese, semplicemente non se ne è più parlato. A Febbraio del 2019, la soap diede una riposta poco soddisfacente sul suo allontanamento che fece storcere il naso ai fan, Teresina aveva deciso di punto in bianco di restare a Indica accanto al padre Dino.

Da allora la donna è rimasta nella soap come una presenza off-screen, ogni tanto ci si ricorda di lei e viene nominata o la si fa interagire via telefono, senza mai vederla né sentirla. Nei prossimi episodi, si tornerà a parlare del suo personaggio e Otello metterà probabilmente la parola fine a questo tormentone. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio, relativi a questa storyline.

L'addio di Teresa

Carmen Scivittaro ha dato l'addio definitivo alla soap, in seguito alla scomparsa del fratello a cui era fortemente legata, e non ci sarà un suo ritorno a meno di clamorosi ripensamenti.

Si erano rincorse diverse voci in merito anche al suo stato di salute, ma la verità è molto semplice, l'attrice sta bene ma ha fatto una scelta di vita diversa che va profondamente rispettata. Detto questo, è giusto tralasciare la vita privata dell'attrice e concentrarsi sul futuro del suo personaggio. Nei prossimi episodi Teresa Diacono verrà tirata nuovamente in ballo e forse stavolta si potrà mettere la parola fine a questa tormentata vicenda.

Otello si allontana da Palazzo Palladini

In questi episodi Otello Testa (Lucio Allocca) è stato coinvolto in una storyline decisamente leggera assieme al suo compare Renato (Marzio Honorato). L'ex vigile Testa, in seguito alle numerose liti con l'amico, inizierà a cercare un posto che gli consenta di allontanarsi da Palazzo Palladini, nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) elaboreranno un piano per risolvere la crisi tra Otello e Teresina.

Problema risolto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello riuscirà in qualche modo a risolvere i suoi problemi con Renato e potrà finalmente indirizzare la sua attenzione verso Teresa. A quanto pare Otello riuscirà a sistemare anche la sua relazione a distanza con la donna, ma non ci sono dettagli che spiegano in che modo e quanto l'intervento di Rossella e Silvia abbia un peso. Fortunatamente sembra che i toni resteranno leggeri, quindi non dovrebbe esserci il temuto epilogo drammatico per il personaggio di Teresa. A questo punto Otello potrebbe decidere di trasferirsi a Indica o di troncare definitivamente la sua storia, ma il tutto potrebbe risolversi in modo più agevole e in tal caso l'uomo semplicemente accetterebbe questo rapporto a distanza senza più lamentarsene.