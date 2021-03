Continuano i colpi di scena all'interno della soap Il Paradiso delle Signore. Le prossime puntate infatti saranno alquanto scintillanti. I riflettori saranno puntati su un personaggio da poco arrivato a Milano e che, come vedremo nei prossimi episodi, creerà scompiglio, malumori e lotte all'interno delle più importanti famiglie della fiction italiana. Un uomo metterà in crisi il matrimonio tra Marta e Vittorio: il suo nome è Dante Romagnoli. A salvare la reputazione della nipote e il suo matrimonio, potrebbe essere Adelaide che, dopo aver concesso un posto nell'alta società a Ludovica, potrebbe spingerla a sedurre l'affascinante Romagnoli.

Adelaide vuole far mettere insieme Dante e Ludovica

Come molti telespettatori si sono già accorti, il personaggio di Dante Romagnoli, sta iniziando a destabilizzare gli equilibri all'interno delle più grandi famiglie della soap: i Conti e i Guarnieri. Il cugino di Fiorenza Gramini, molto presto ammetterà di essere tornato da New York per riabbracciare Marta che, come confermerà anche la giovane Guarnieri, è stata la sua amante. Come visto nelle puntate precedenti, Dante ha sventato il furto nel prestigioso locale milanese, facendo arrestare il Mantovano. Proprio grazie a Romagnoli, Ludovica e Marcello hanno tirato un sospiro di sollievo, sapendo di poter vivere senza le minacce del delinquente. Dante ha conquistato subito la stima della contessa che, considerandolo un eroe, non ha esitato a farsi amico il cugino della vice presidentessa.

La contessa ha inizialmente organizzato una cena per permettere a Dante e Vittorio di potersi conoscere in modo approfondito e poter parlare di affari. Ma quello che ha interessato di più Sant'Erasmo è poter fare da cupido alla giovane Brancia: chi meglio di Ludovica è all'altezza di Dante?

Ludovica potrebbe essere minacciata da Adelaide

Le trame dei prossimi episodi rivelano che sia Adelaide sia Vittorio apprenderanno della relazione tra Dante e la giovane Guarnieri.

Il dottor Conti, su tutte le furie, affronterà Romagnoli in un duro confronto e successivamente deciderà di raggiungere la moglie a Parigi. Conoscendo il carattere di Adelaide, per allontanare l'uomo dalla nipote, potrebbe mettere sotto scacco la giovane Brancia, affinché conquisti il cuore di Dante. Quello che la contessa non potrà mai immaginarsi sarà il fatto che Ludovica sarà sempre più vicina a Marcello.

I due nonostante la promessa fatta, faranno fatica a rimanere distanti e si cercheranno come dei veri e propri innamorati. Purtroppo la giovane Brancia potrebbe essere ricattata da Adelaide, d'altra parte è solo grazie a lei che ha riconquistato un posto nell'alta società. Per questo motivo la contessina, potrebbe eseguire gli ordini di Sant'Erasmo e unirsi con il misterioso Romagnoli.