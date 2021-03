Le quinta stagione de Il Paradiso delle Signore si avvia alla conclusione, ma le trame sembrano complicarsi sempre di più. Si è già anticipato che l'arrivo di Dante Romagnoli spariglierà le carte e la famiglia Guarnieri dovrà presto correre ai ripari per salvare la reputazione. La combattiva Adelaide cercherà ancora una volta di sistemare le cose, ma non sarà un'impresa facile. Infatti, nelle prossime puntate la contessa sottostarà ad un ricatto per proteggere la nipote Marta. Inoltre, come se non bastasse, tornerà a galla la questione Ravasi. La contessa potrebbe anche essere costretta ad andare contro i suoi principi per difendere la famiglia.

Dunque, si prevedono tempi duri per Adelaide di Sant'Erasmo che potrebbe ritrovarsi presto al centro di interessanti colpi di scena.

Il Paradiso delle signore, Adelaide contro Fiorenza Gramini: la reazione al ricatto

La contessa Adelaide di Sant'Erasmo, come si è visto più volte nel corso delle stagioni, non si fa piegare facilmente dalle persone che la circondano, specialmente quelle di cui farebbe tranquillamente a meno. Una di queste è Fiorenza Gramini, vicepresidentessa del Circolo. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore quest'ultima si toglierà la soddisfazione di tenere sotto scacco la contessa, con la quale non corre buon sangue. Ne approfitterà nel momento della benedizione pasquale quando pretenderà di sedersi al tavolo d'onore.

Adelaide si vedrà costretta ad accettare, poiché la rivale sfodererà il suo asso nella manica: il legame tra Marta e Dante. Si sa che la contessa, quando si tratta di salvare la reputazione della nipote e della famiglia, è pronta a tutto, anche ad ingoiare il rospo di una sconfitta, ma lo fa perché è convinta che sarà una disfatta temporanea. La donna è certa di trovare il modo di riprendersi la posizione di chi detta le regole e non di chi le subisce.

Perciò ricorrerà come sempre ad Umberto perché scopra il marcio dietro la figura di Romagnoli.

La 'questione Ravasi' riemerge: nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore salta fuori una lettera di Bergamini

I problemi per la contessa di Sant'Erasmo non finiranno con i ricatti di Fiorenza Gramini. La donna dovrà prepararsi ad affrontare nuovamente la "questione Ravasi", il punto debole che potrebbe rovinare lei e la famiglia Guarnieri.

Infatti, salterà fuori una lettera scritta da Arturo Bergamini prima di morire. Il padre di Cosimo, come i telespettatori ricorderanno, aveva fatto capire in più occasioni di essere a conoscenza di alcuni fatti legati alla scomparsa di Achille Ravasi, il marito della contessa. Da quando Adelaide e Umberto hanno fatto ritorno a Milano non si è saputo più nulla dell'uomo, la cui sorte a New York resta ancora un mistero. Nel testo scritto dal defunto, trovato per puro caso da Gabriella, Bergamini senior ammette i suoi sospetti nei confronti di Umberto Guarnieri. Se venisse fuori la responsabilità di quest'ultimo e della cognata nella sparizione di Ravasi, la reputazione dei Guarnieri finirebbe nel fango. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Adelaide dovrà agire con astuzia per evitare che la verità salti fuori e potrebbe essere disposta a fare qualunque cosa per salvare l'onore della famiglia, anche andare contro i suoi principi.