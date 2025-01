Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga si arrabbierà nuovamente con Oylum per le bugie che continua a raccontare alla madre in merito al viaggio a New York, facendole credere che sta andando negli Stati Uniti per concludere gli studi universitari. Tolga è convinto che Güzide non meriti tutte queste bugie, ma Oylum si sentirà in difficoltà e non saprà come rivelare la verità alla madre.

Oylum rischia di perdere il posto in accademia: deve partire per New York entro due giorni

Oylum sarà finalmente una ragazza libera e non avrà più l'obbligo di residenza in Turchia, vista la faccenda giudiziaria che l'ha vista coinvolta.

Può proseguire serenamente con la sua vita e quindi partire per New York. Parlerà con l'insegnante dell'accademia di danza, che le darà un ultimatum: l'hanno attesa per troppo tempo e se non arriverà a New York entro due giorni, perderà il suo posto in accademia.

Oylum assicurerà all'insegnante che riuscirà ad arrivare entro il tempo stabilito e si darà da fare per trovare un biglietto aereo. Tuttavia, per i prossimi due giorni, non ci sarà un posto disponibile da Istanbul a New York, nemmeno in prima classe.

Oylum chiede aiuto a Tarik per partire a New York, ma viene respinta: si affida a Tolga

Oylum non saprà cosa fare, così chiamerà il padre, magari lui conosce un modo per aiutarla, ma Tarik la liquiderà, raccontandole che Yeşim è scappata con la bambina.

"Al momento l'unica mia priorità è Öykü", dirà Tarik prima di attaccare il telefono in faccia alla figlia. Per Oylum sarà un colpo al cuore, anche perché, per l'ennesima volta, il padre l'ha messa al secondo posto.

Non sapendo cosa fare, Selin le suggerirà di contattare Tolga. Lui sarà sicuramente in grado di trovarle un posto.

Chiamerà Tolga, lui vedrà la telefonata, ma non le risponderà. Successivamente, si sentirà in colpa e la richiamerà. Oylum gli racconterà il problema e lui le dirà che farà il possibile per aiutarla.

Tolga e Oylum si scontrano per le sue bugie a Güzide

La mattina seguente, Tolga arriverà a casa di Oylum con il biglietto per New York e la ragazza non potrà che essere felice.

Tuttavia, proprio in quel momento, arriverà anche Güzide, che, dopo aver parlato con Sezai, ha capito che Oylum è stata solamente incastrata da Yeşim: la figlia non ha mai calunniato la madre. Per questo Güzide vorrà fare pace con lei, ma quando entrerà in casa sentirà parlare di un "biglietto". Oylum non potrà dirle che sta andando a New York per l'accademia di danza, così le dirà che sta partendo per concludere gli studi. Güzide sarà felice e andrà via, ma l'ennesima bugia di Oylum alla madre non piacerà a Tolga.

"Sono arrabbiato con te per tua madre, è una donna che non si merita tutte queste bugie da parte tua", dirà Tolga a Oylum, che non potrà che dargli ragione: "Pensi che io sia felice per ciò che sto facendo?". Tolga comprenderà anche il punto di vista della ragazza, ma vorrà sapere quanto durerà questa farsa. "Tolga, ormai lo sai, ne riparleremo", dirà Oylum.