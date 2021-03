Continuano le appassionanti storie all'interno del più importante magazzino milanese. Alla luce delle anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 22 a 26 marzo 2021, il matrimonio tra Cosimo e Gabriella verrà messo a dura prova. A seguito del fallimento della Ditta Palmieri, che molto probabilmente passerà nelle mani di Umberto Guarnieri, per i coniugi Bergamini, si prospetterà una grande e ostica prova del loro idillio amoroso. La giovane stilista, a seguito dei gravi problemi economici che incomberanno in famiglia, potrebbe lasciare il marito. Cosimo sarà sommerso dai debiti e privo di denaro per soddisfare ogni sfizio della moglie.

Gabriella potrebbe decidere di seguire il suo cuore tornando tra le braccia di Salvatore.

Salta l'affare tra Cosimo ed Umberto

La stilista Rossi e Cosimo Bergamini si sono promessi amore eterno, esattamente il 14 febbraio. Dopo un lungo periodo di dubbi, in seguito al bacio dato a Salvatore, Gabriella aveva deciso quindi di porre fine alle attenzioni nei confronti del suo ex fidanzato. La giovane stilista ha sposato l'imprenditore e come visto nelle precedenti puntate, la loro vita matrimoniale sembrerà andare a gonfie vele. I coniugi Bergamini, rientrati dal viaggio di nozze, si sono stabiliti nella tenuta di famiglia di Cosimo, appena ristrutturata. La posizione economica dei due è fiorente: da una parte Gabriella lavora al Paradiso come stilista, dall'altra Cosimo ha ereditato dal padre la Ditta Palmieri (un'azienda di tessuti prestigiosi).

Prima della sua morte, Arturo Bergamini (il padre di Cosimo), aveva portato avanti un affare immobiliare con Umberto Guarnieri. L'accordo tra i due è stato poi gestito dal marito di Gabriella ma come si vedrà nei prossimi episodi, andrà completamente in fumo. Umberto Guarnieri infatti non farà mistero del fatto che l'accordo con Cosimo rischierà di non concretizzarsi e ciò potrebbe causare il fallimento dell'azienda.

I prossimi episodi saranno decisivi: il commendatore darà conferma a Bergamini junior che l'affare sarà definitivamente saltato. Cosimo sarà spiazzato, cercherà di chiedere aiuto nuovamente a Vittorio e Federico ma questa volta la mediazione dei due uomini non farà alcun effetto. Il giovane Bergamini, stravolto, non avrà il coraggio di raccontare i suoi problemi alla moglie.

I due si troveranno a fare buon viso a cattivo gioco: nonostante i problemi economici continueranno a giurarsi amore eterno. Poco dopo la stilista verrà casualmente a conoscenza che, a causa di un affare sfumato, l'azienda del marito starà per andare a rotoli e che probabilmente passerà sotto la gestione di Umberto Guarnieri. A quel punto Cosimo non avrà altra scelta: racconterà tutta la verità alla moglie e da li si prospetterà una grande prova del loro matrimonio. Visto che l'azienda del marito sarà fallita, Gabriella non potrà servirsi di tutti i privilegi concessi dal marito: una tenuta da sogno, dei camerieri a suo servizio, i bei viaggi e gioielli da sogno. La giovane stilista potrebbe quindi non sentirsi al centro dell'attenzione, come è abituata a fare, e potrebbe porre fine al suo matrimonio con Cosimo.

La giovane Rossi potrebbe anche tornare insieme a Salvatore, dato che fino all'ultimo era indecisa se convolare a nozze con il giovane Bergamini.