La puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 marzo è stata emozionante e potrebbe rivelarsi cruciale per la storyline dei personaggi di Stefania e Gloria. Dopo aver avuto un commovente avvicinamento, la nipote di zia Ernesta e la capocommessa potrebbero non avere più un rapporto idilliaco. Stefania, infatti, trovando una fotografia del passato, potrebbe scoprire che la signora Moreau è sua mamma. Dopo aver appreso la verità, la giovane commessa potrebbe non reagire bene, al punto da essere delusa da Gloria e dai suoi familiari.

Stefania potrebbe trovare una fotografia di sua mamma e scoprire che è Gloria

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, il rapporto fra Stefania Colombo e Gloria Moreau è probabile che si intensifichi ancora di più. Dopo che la capocommessa del negozio di moda di Milano ha chiesto a zia Ernesta di permettere a sua figlia di continuare a vivere a Milano, il legame fra la Venere e la sua responsabile potrebbe diventare più stretto. Nonostante questo, è plausibile che le carte in tavola vengano cambiate improvvisamente. Il trasloco della zia di Colombo in un'altra città, potrebbe portare a galla qualche oggetto afferente al passato della mamma di Stefania. Durante i preparativi per il trasferimento della zia, la commessa del Paradiso potrebbe trovare uno scatto di sua mamma, riconoscendo nella donna, Gloria Moreau.

Il rapporto fra Stefania e Gloria potrebbe incrinarsi

Stefania, a quel punto, è probabile che voglia avere un confronto con sua mamma. Durante l'incontro, nonostante il legame di sangue che la lega a Gloria Moreau, la Venere potrebbe essere delusa per aver vissuto per anni nella menzogna e rinnegare così la donna. Colombo proverebbe risentimento per essere rimasta all'oscuro di tutto e, in particolar modo, la commessa potrebbe non accettare che sua madre abbia lavorato al suo fianco per giorni, senza dirle la verità.

Stefania potrebbe entrare in crisi dopo aver scoperto che Gloria Moreau è sua mamma

È inoltre auspicabile pensare che Stefania, dopo aver scoperto che sua madre è viva e non morta come le hanno fatto credere per anni, possa avere una crisi esistenziale, al punto da perdere le certezze che aveva avuto fino a quel momento. In particolar modo, Colombo potrebbe essere delusa dal comportamento di suo padre ed essere amareggiata anche dall'atteggiamento di sua zia Ernesta, che le aveva addirittura nascosto di avere incontrato recentemente la signora Moreau una sera all'uscita del negozio dove lavora.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Stefania e Gloria potranno recuperare gli anni perduti.