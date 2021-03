Le vicende sentimentali si fanno sempre più appassionanti all'interno della soap Il Paradiso delle Signore. Nel corso delle ultime puntate non si è potuto fare a meno di notare il legame che c'è tra Gloria Moreau e la signorina Colombo. Quest'ultima si è lasciata andare ad un racconto molto intimo con la sua capo-commessa. Stefania le ha confidato di essere rimasta orfana di madre da piccolina, ma tutto ciò non è affatto vero. Come si è visto nell'episodio 109, Gloria ha confermato di essere la mamma di Stefania in seguito all'incontro con zia Ernesta. La donna ha fatto intendere che dopo essere rimasta incinta, quando era minorenne, potrebbe essere finita in carcere e costretta poi a lasciare la città.

Gloria Moreau incontra zia Ernesta dopo tanti anni

Protagonista degli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore, è stata la vicenda che ha stravolto la vita di Stefania Colombo. La giovane Venere ha appreso dalla zia Ernesta l'imminente trasferimento a Lecco. Stefania ha cercato in tutti i modi di convincere la zia a rimanere a Milano ma, essendo responsabile della vita dell'adolescente, la donna non ha voluto lasciarla da sola in città. A notare il malumore della signorina Colombo è stata la sua capo-commessa Gloria Moreau che, secondo alcuni spoiler, potrebbe essere proprio la madre di Stefania, cosa di cui si è avuta la conferma nel finale dell'episodio 109. La giovane ha raccontato alla donna la sua adolescenza malinconica, dovuta alla perdita della madre che, casualità, si chiamava Gloria, esattamente come la signorina Moreau.

La capo-commessa è rimasta colpita dal racconto della giovane e con le lacrime agli occhi, uscendo dal Paradiso, ha incontrato la zia Ernesta, la quale ha riconosciuto Gloria a distanza di tanti anni. La signorina Moreau ha sottolineato il fatto di essere tornata in Italia per vegliare su Stefania: "Avevo troppo bisogno di vederla", ha ribadito la capo-commessa.

Gloria ha ringraziato la zia Ernesta per essersi presa cura della figlia durante la sua assenza: è proprio grazie alla l'educazione della signora che Stefania è cresciuta con dei sani principi. Poco dopo, Ernesta ha chiesto a Gloria dove sia stata tutto questo tempo e la donna ha risposto di essere fuggita in Francia, dove una signora si è presa cura di lei come una figlia.

In seguito alla morte di questa cara donna, la Moreau ha mantenuto fede alla promessa fatta alla signora: tornare in Italia per riprendersi sua figlia.

La zia Ernesta si è emozionata sentendo le parole della donna ma, spaventata dal fatto che qualcuno avrebbe potuto riconoscerla, ha ribadito che potrebbe essere pericoloso e che rischia parecchio. Le parole delle due hanno fatto alludere che, in passato, Gloria è stata costretta a lasciare la città e che potrebbe essere stata in prigione. Gloria potrebbe aver avuto una storia d'amore clandestina con Teresio (il fratello di Ernesta), a sua volta già sposato con un altra donna. La signorina Moreau potrebbe essere quindi finita in carcere quando era minorenne, dopo aver scoperto di essere incinta.

Uscita di prigione, minacciata per il suo trascorso, la mamma di Stefania è stata costretta a lasciare la città e di conseguenza anche sua figlia.