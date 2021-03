Nel corso delle ultime puntate andate in onda de Il Paradiso delle Signore, Vittorio e Beatrice si sono allontanati a causa del ritorno anticipato di Marta da New York. I due cognati avevano ritrovato la passione una sera in cui erano rimasti bloccati con la macchina. Il signor Conti, una volta tornata sua moglie dagli Stati Uniti, in accordo con la vedova di suo fratello, aveva interrotto la relazione clandestina con lei. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio potrebbe scoprire che Pietro è in realtà suo figlio.

Pietro potrebbe essere il figlio di Vittorio

Negli episodi andati in onda qualche settimana fa, Beatrice si era trasferita a casa di Vittorio insieme ai suoi due figli, Pietro e Serena.

Durante la permanenza a casa del direttore del Paradiso, il legame fra i due cognati era diventato più solido, al punto da sfociare in qualcosa che andava al di là del rapporto familiare. Nel frattempo, i telespettatori avevano potuto scoprire qualcosa di più del passato dei due personaggi, ossia che avevano avuto una relazione quando erano giovanissimi. L'inesperienza e la giovane età, avrebbero potuto giocare un ruolo fondamentale nell'eventualità che Beatrice sia rimasta incinta di Vittorio e che Pietro, pertanto, potrebbe essere figlio del signor Conti.

Cosa potrebbe essere accaduto nel passato di Vittorio e Beatrice

La relazione fra Vittorio e Beatrice, avvenuta diversi anni prima, è stata narrata con tanto di dettagli. Nello specifico, il signor Conti aveva confessato alla mamma di Serena che lei era stata la prima donna con cui si era lasciato andare alla passione.

Inoltre Beatrice, in quel periodo, era già fidanzata con Edoardo. Nel periodo in cui i due cognati avevano avuto un flirt non sarebbe stato consono intraprendere una relazione clandestina, rimanendo, per giunta, anche incinta. Sarebbe plausibile ipotizzare che il compagno ufficiale della signora Conti abbia sposato Beatrice, anche per via della sua gravidanza.

Il rapporto stretto fra Vittorio e Pietro

L'ipotesi che Pietro possa essere figlio di Vittorio, potrebbe anche essere suffragata dal fatto che il suo personaggio è rimasto nel cast, lasciando quindi aperta la possibilità di storie che ruotino intorno a lui, mentre la sorella Serena non compare più nelle puntate perché è andata in collegio. Fra il signor Conti e suo nipote c'è stato fin da subito un grande feeling, al punto che lo zio si è comportato come farebbe un vero padre nei confronti del proprio figlio, dandogli consigli e supportandolo.

Ad avvalorare l'ipotesi che Pietro possa essere figlio di Vittorio ci sarebbe anche la scelta degli autori di aver narrato un episodio relativo al passato dei due cognati e dei loro trascorsi insieme. La notte di passione consumata recentemente fra il direttore del Paradiso e Beatrice, infatti, sarebbe potuta tranquillamente accadere, senza la necessità di dover spiegare ai telespettatori che la coppia aveva avuto un flirt in gioventù, lasciando così aperta la storyline all'eventualità di un retroscena sulla gravidanza del primogenito di Beatrice. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Vittorio e Pietro siano realmente padre e figlio.