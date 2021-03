Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Nel corso delle ultime puntate si è potuto assistere all'ingresso di alcuni inediti personaggi, che potrebbero sparigliare le carte. Nel caso di Giuseppe Amato, è stato raggiunto da un suo vecchio amico conosciuto in Germania, Girolamo Ammiraglia, un uomo astuto e che sa abbindolare bene le persone. L'uomo infatti trascinerà il padre di Salvatore in un losco giro di affari. Giuseppe, potrebbe intuire di essere stato imbrogliato, e potrebbe denunciare Girolamo ma, essendo l'unico a sapere quanto "Peppino" si sia divertito in Germania, Girolamo potrebbe rivelare tutto ad Agnese.

Giuseppe ha intuito la relazione segreta della moglie con Armando

Come molti telespettatori sanno, Giuseppe Amato ha improvvisamente lasciato la sua famiglia per ben due lunghi anni.

Nessuno sapeva dove il marito della sarta fosse andato. Si vociferava che Giuseppe si era trasferito in Germania per lavoro e che si era costruito una nuova famiglia, infischiandosene altamente della sua, a Milano. Agnese e i suoi figli sono stati parecchio male per la scomparsa dell'uomo. Grazie al supporto, sopratutto di Salvatore, Agnese ha trovato la forza per andare avanti e sopravvivere, seppur senza la presenza del marito, il quale non ha più avuto notizie. Dopo tanto tempo, proprio quando la sarta si era innamorata di Armando, Giuseppe è ritornato inaspettatamente a Milano, come se nulla fosse accaduto. L'uomo ha confermato di essere stato in Germania per lavorare e aver sofferto la lontananza dalla sua famiglia. Dopo il suo ritorno, il padre di Salvatore ha iniziato a comportarsi male nei confronti della moglie, il suo comportamento autoritario ha quasi permesso ad Agnese di lasciare il proprio lavoro al Paradiso.

La donna però non ha permesso tutto ciò ed ha iniziato ad affrontare il marito. Quest'ultimo improvvisamente ha cambiato il suo atteggiamento, dopo aver sospettato la relazione tra Armando e Agnese, mostrandosi così più gentile e disponibile nei confronti dell'intera famiglia. Così facendo, il signor Amato ha conquistato le attenzioni della moglie, che decisa, ha salvato il suo matrimonio, ponendo fine alla sua storia segreta con il signor Ferraris.

Girolamo potrebbe vendicarsi di Giuseppe

Come visto nelle puntate precedenti, precisamente nell'episodio 102, Giuseppe ha potuto riabbracciare il suo amico Girolamo. I due si sono infatti conosciuti in Germania e, come affermato dallo stesso signor Ammirata, sembrerebbe che il signor Amato, durante la sua permanenza all'estero si sia divertito, anziché lavorare come aveva fatto credere.

Girolamo infatti si è anche stupito del fatto che un uomo come Giuseppe, sia stato ripreso in casa, dopo tutto quello che ha combinato in Germania. Il marito della sarta ha poi ribadito che in casa nessuno sa quello che è successo e che ha mentito dicendo di essere stato all'estero per lavoro. Dunque le voci di corridoio potrebbero essere veritiere e che Giuseppe potrebbe aver tradito Agnese con qualcun'altra, e perché no, potrebbe aver avuto altri figli. Tutto ciò dovrebbe rimanere top secret per la famiglia Amato ma, come vedremo nei prossimi episodi, Giuseppe entrerà in un losco giro, diretto proprio da Girolamo. Quest'ultimo abbindolerà per bene il signor Amato, facendogli credere di poter guadagnare molto denaro facilmente. Puntata dopo puntata, Giuseppe potrebbe mettersi veramente nei guai e qualora decidesse di denunciare il suo amico siciliano, potrebbe essere ricattato.

Girolamo infatti potrebbe confessare ad Agnese tutta la verità sul trascorso di Giuseppe in Germania. Ciò significherebbe che la donna, distrutta dal dolore per colpa del marito, potrebbe tornare tra le braccia di Armando e porre fine al suo matrimonio triste e deludente.