Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Nelle ultime puntate della soap italiana si è assistito all'arrivo di un personaggio inedito: il suo nome è Dante Romagnoli, e come anticipano le trame dei nuovi episodi, sarà destinato a sparigliare le carte all'interno di alcune potenti famiglie. Il personaggio ha portato una ventata di novità: le sue idee americane sul marketing hanno incuriosito sopratutto Vittorio Conti, che non ha perso l'occasione per iniziare a fare affari con lui. Quello che Vittorio però non sa che il nuovo arrivato ha tanti segreti da svelare, per esempio la vera ragione per cui è tornato in Italia da New York.

L'arrivo di Romagnoli a Milano ha probabilmente costituito un ulteriore deterrente per il ritorno in Italia di Marta, a parte i motivi legati alla malattia della nipote Margherita, la fotografa ha preferito non incontrare il suo amante.

Marta ha inventato la scusa della nipote per non incontrare Dante

Il personaggio di Dante Romagnoli, interpretato da Luca Bastianello, in una recente intervista ha fatto comprendere che, non appena entrerà nel vivo del suo personaggio, "creerà scompiglio, malumori e lotte". Il fatto che Dante sia tornato in Italia ha motivazioni diverse rispetto agli affari, l'uomo cercherà di tenere nascosta la relazione avuta nel recente passato con una donna molto importante per la fiction: si tratta di Marta Guarnieri. Come confermato dalle anticipazioni, Fiorenza continuerà ad indagare sulla vita sentimentale del cugino e metterà insieme i pezzi del puzzle solo quando, venerdì prossimo, Dante dimenticherà l'agenda al Circolo, dopo aver comunicato la sua imminente partenza per Parigi.

Il contenuto dell'agenda del signor Romagnoli verrà letto dalla vice presidentessa. A quel punto l'uomo non potrà più nascondere la verità alla parente e svelerà di essere tornato a Milano per rivedere Marta. Quello si chiederanno i telespettatori sarà il perché Marta non è rientrata in Italia da Parigi, in vista dell'appuntamento con Dante. Come visto negli episodi precedenti, la moglie di Vittorio aveva comunicato il suo rientro in città, che coincideva proprio con l'arrivo di Dante da New York, ma subito dopo ha cambiato idea.

La reazione del signor Romagnoli, quando non ha visto Marta è stata deludente. Quello che fa molto pensare è come mai Marta, non appena saputo che Vittorio vorrà stringere affari con Dante, non è rimasta per niente contenta. A questo punto sorge spontanea la motivazione: è possibile che la giovane Guarnieri voglia troncare la sua relazione segreta con Romagnoli e non è tornata in Italia, proprio per evitare di incontrarlo con il suo amante.

Il rapporto tra la giovane Guarnieri e Dante non rimarrà un segreto tra Fiorenza e il diretto interessato. Molto presto Adelaide riceverà una lettera dalla nipote che svelerà con grande sorpresa quello che è realmente accaduto tra Marta e il signor Romagnoli durante la sua permanenza in America.