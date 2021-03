L'Italia approda agli Oscar: Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 con il brano 'Io sì (Seen)', colonna sonora del film 'La vita davanti a sé (The Life Ahead)', di Edoardo Ponti. Non è tutto, 'Io sì' è stato da poco premiato ai Golden Globes come miglior canzone originale del 2020. Riconoscimento speciale e unico se si pensa che Pausini è la prima donna ad aver vinto un premio così importante con un brano interamente in italiano.

L’Italia sarà rappresentata da Laura Pausini e da Matteo Garrone agli Oscar 2021

È bene fare un passo indietro. L’Academy Award of Merit, conosciuto anche come Premio Oscar, è considerato il riconoscimento cinematografico più prestigioso e antico al mondo, assegnato ai migliori film, registi, interpreti e via dicendo, da un’organizzazione onoraria composta da personalità di rilievo nel mondo del cinema.

Detto ciò, ottenere la candidatura a tale premio, per non parlare di vincere la tanto ambita statuetta, rappresenta qualcosa che va oltre la felicità e l’emozione. È un vero e proprio onore. Proprio per questo motivo, l’Italia si sente omaggiata nel poter competere alla vittoria di un premio così considerevole in lizza con altri colossi mondiali.

Sicuramente dopo la vittoria del Golden Globe, la possibilità che la canzone 'Io sì' si aggiudichi anche l’Oscar cresce, perciò bisogna incrociare le dita e sperare che anche quest’altro sogno si realizzi. Un brano cantato in italiano e nominato agli Oscar significa tanto per l’Italia, soprattutto per l’importanza attribuitale da una delle cerimonie maggiori dell’industria dell’intrattenimento mondiale.

Da ricordare che l’Italia può sperare nell’agognato Oscar non solo con il brano cantato da Laura Pausini ma anche con i costumi e i trucchi del film 'Pinocchio', di Matteo Garrone. Questo a testimonianza del fatto che il Bel paese può tranquillamente competere all’interno di uno scenario internazionale, grazie a creatività, originalità e bravura.

'Io sì', la colonna sonora della vita

Il brano 'Io sì', cantato da Laura Pausini e composto insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi, si presenta agli Oscar nella categoria di miglior canzone originale. La musica e le parole intense accompagnano il film di Edoardo Ponti, figlio dell’intramontabile Sophia Loren che ne è la protagonista, in un crescendo di emozioni e di tensioni.

'La vita davanti a sé' è portatore di un messaggio profondo, di accoglienza, unità e accettazione, e tale importanza viene enfatizzata ancora di più dalle parole del testo della canzone 'Io sì'. Il fatto interessante è che, nonostante questo brano sia stato pubblicato in cinque lingue, sia la versione italiana a fare da colonna sonora al film, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Ancora più sorprendente è che 'Io sì' sarà la prima canzone in italiano che concorrerà al Premio Oscar. La bellezza del film è data dalla bravura di Sophia Loren, diretta in modo eccellente da suo figlio, e dalla voce calda e potente di Laura Pausini, che insieme creano un capolavoro.

Non resta che attendere con ansia lunedì 26 aprile per scoprire quale sarà il destino dell’Italia agli Oscar 2021.