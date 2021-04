Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. A poche settimane dal gran finale potrebbero accadere tantissimi colpi di scena. Uno di questi potrebbe essere caratterizzato dal riavvicinamento tra Agnese e Armando. La sarta, una volta scoperto che il marito non è per niente cambiato, potrebbe decidere di porre fine al suo matrimonio con Giuseppe e tornare dal capomagazziniere. Quest'ultimo però si troverà in serie difficoltà in quanto avrà già iniziato una conoscenza con Gloria Moreau.

Giuseppe entra in un losco giro di affari

A tenere banco nelle ultime puntate della soap de Il Paradiso delle Signore, sono le tensioni all'interno di casa Amato. Il ritorno inaspettato di Giuseppe ha destabilizzato gli equilibri familiari. Nonostante ciò Agnese e Salvatore stanno provando ad accettare le parole del padre, il quale confessa di essere cambiato. Nelle prossime puntate però, le parole di Giuseppe non corrisponderanno ai fatti. L'uomo, dopo aver ottenuto il prestito dal figlio, entrerà in società con un signore che lo manderà sulla cattiva strada. Lo scopo dell'amico siciliano Girolamo sarà quello di sfruttare la presenza del signor Amato in atelier, per rubare i capi a marchio Paradiso, e rivenderli in maniera del tutto illegale in Germania.

Amato senior, entusiasta per la fortuna che potrà fare con questo "business", non ci penserà due volte a compiere un gesto così folle. Quello che non capirà Giuseppe sarà che, una volta scoperto chi ruberà gli abiti, metterà in difficoltà l'intera famiglia, dato che sia Agnese che Rocco, lavorano da anni al Paradiso. In tutto ciò, la sarta e Salvatore saranno all'oscuro dell'intenzione del capofamiglia.

L'uomo li convincerà che il denaro servirà per aprire un autorimessa.

Agnese si rende conto che il marito non è cambiato

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, molti nodi verranno al pettine. Il ritorno del signor Amato, com'è noto a molti telespettatori, ha causato la separazione tra Agnese e Armando. Quest'ultimo è rimasto accanto alla sarta quando Giuseppe era scappato di casa e non si avevano più notizie.

Come confermato dallo stesso Girolamo, Giuseppe si è divertito tanto, durante la sua permanenza in Germania. A differenza di quanto ha fatto credere alla sua famiglia, sembrerebbe che l'uomo abbia avuto più di una donna. Dopo essersi allontanato dalla sarta, intenzionata a salvare il suo matrimonio, Ferraris ha avuto modo di conoscere la nuova capocommessa Gloria Moreau. Entrambi hanno dimostrato fin dall'inizio di avere una certa intesa. Essendo entrambi liberi non si esclude la possibilità che possa nascere una relazione, che potrebbe però essere interrotta dal ritorno di Agnese, nella vita di Armando. La sarta potrebbe rendersi conto che il marito non è cambiato e, stanca di questo matrimonio triste e deludente, potrebbe lasciare Giuseppe.

Visto che il suo amore, nei confronti del capomagazziniere, è ancora vivo, Agnese potrebbe tornare tra le braccia di Armando. Quest'ultimo sarà in difficoltà per Gloria, vista la loro frequentazione.