Si fanno sempre più intriganti le storie all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. In vista del grande finale di stagione, previsto a metà maggio, la soap italiana non smette di sorprendere i telespettatori che la seguono giornalmente. Le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena per alcune importanti coppie della fiction. Una di questa è quella formata da Cosimo Bergamini e Gabriella Rossi. I due saranno protagonisti di una furiosa lite e la stilista potrebbe decidere di lasciare il marito. Alla luce dei sentimenti che prova nei confronti di Salvatore, Rossi potrebbe tornare tra le braccia del suo ex.

Tuttavia Cosimo potrebbe vendicarsi del suo rivale in amore, compiendo un gesto che potrebbe mettere in pericolo il giovane Amato.

Rossi si confida con Salvatore

Dopo aver coronato il loro sogno d'amore, Gabriella e Cosimo si sono trasferiti nella tenuta di famiglia. La giovane stilista dopo quel fatidico "si", ha deciso di lasciarsi alle spalle la storia d'amore con il suo ex fidanzato Salvatore e intraprendere una nuova vita affianco al giovane imprenditore. Tutto sembrava andare a gonfie vele: viaggi, gioielli, macchine lussuose, insomma, Gabriella è diventata in pochissimo tempo la mentore di tutte le Veneri. Le ragazze infatti non hanno fatto altro che sognare la vita della giovane stilista che, oltre ad avere un buon lavoro, ha avuto la fortuna di incontrare il suo "principe azzurro".

Cosimo non ha fatto altro che riempire di attenzioni la moglie, ma fino alla morte del padre. Dopo la perdita di Arturo Bergamini, la Ditta Palmieri è andata in fallimento e ad acquistarla è stato Umberto Guarnieri. Dopo alcuni giorni, Gabriella ha preso visione di una lettera del tutto inaspettata: il suocero ha espresso nella missiva i suoi sospetti su Umberto.

Dopo vari dubbi e dopo essersi confrontata con Salvatore, il quale è rimasto comunque un valido confidente, la stilista ha deciso di consegnare la lettera di Arturo al marito.

Gabriella non è felice con Cosimo

Dopo aver letto le parole del padre, Cosimo ha iniziato ad essere ossessionato dalla voglia di vendetta nei confronti di Umberto.

A quel punto, il marito di Gabriella ha iniziato a trascurare la consorte e non ha fatto altro che perseguitare Guarnieri. Come si vedrà nelle prossime puntate, Gabriella dovrà ricevere un importante riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda, ma il marito si rifiuterà di accompagnarla. A quel punto la Rossi, come già successo altre volte, si confiderà con Salvo, il quale non esiterà a sostenere l'ex fidanzata. Il giorno del ricevimento, Bergamini deciderà di accompagnare la moglie ma quando arriverà al Circolo succederà qualcosa che potrebbe segnare per sempre il futuro della giovane coppia. Salvatore si troverà all'evento per consegnare delle torte e coglierà l'occasione per congratularsi con la sua ex fidanzata.

Quando Cosimo vedrà i due parlare farà una scenata di gelosia. Non appena arrivati a casa, i coniugi Bergamini inizieranno a litigare pesantemente. Stanca del comportamento brusco del marito, Gabriella potrebbe decidere di lasciare Cosimo e tornare tra le braccia del giovane Amato. A quel punto però, non essendo per niente lucido, l'imprenditore potrebbe vendicarsi di Salvatore, per avergli rubato la moglie, mettendo così in pericolo la salute del titolare della Caffetteria.