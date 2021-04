Novità in arrivo nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in programma su Rai 1 ad aprile 2021. Dora si innamorerà di un misterioso ragazzo che, tuttavia, la farà preoccupare con una sua strana reazione. Dopo aver indagato a fondo, le Veneri scopriranno la verità sul suo conto.

Nel frattempo, Marta si metterà in viaggio per tornare a Milano, consapevole del fatto che dovrà affrontare sia Dante che Vittorio. La sua non è una situazione facile e tutto precipiterà una volta che verrà a sapere del tradimento del marito con Beatrice. Cosa accadrà?

Di seguito tutti i dettagli.

L'amore impossibile di Dora, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nino conquisterà il cuore di Dora, finalmente pronta a impegnarsi sul serio. Peccato che non sempre le cose vadano per il verso giusto o meglio, nella direzione sperata. Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, le Veneri organizzeranno un romantico appuntamento per la loro amica e il conturbante ragazzo.

Dora e Nino passeranno una piacevole serata al cinema, che finirà una maniera inaspettata. Se Dora aveva immaginato un arrivederci e magari un bacio sotto le stelle, così non sarà. Nino scapperà a gambe levate. Insospettite dal questa strana reazione, le Veneri indagheranno sul conto del giovane.

Nino spezza il cuore di Dora

Come raccontano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, le ragazze verranno a sapere che Nino è un seminarista e che sta studiando per poter diventare prete. Ovviamente deve seguire rigide regole, che non permettono di certo la compagnia femminile.

Nonostante ciò, Dora non si arrenderà.

Sente di essersi davvero innamorata e farà di tutto per far cambiare idea a Nino. Le cose però si complicheranno più del previsto e per la Venere arriveranno tempi non felici.

Vittorio e Marta decidono di stare lontani

Problemi anche per Conti e la moglie, che tornerà a Milano tra qualche tempo dopo la telefonata di Beatrice preoccupata per lo stato di salute di Vittorio.

Marta ormai sa che il marito l'ha tradita proprio con lei mentre era a New York.

Conti, nonostante i consigli e le esortazioni di Umberto e Federico, non avrà nessuna voglia di perdonare Marta; dal canto suo, la bella Guarnieri si sentirà talmente a disagio da cercare rifugio a Villa Guarnieri. Stando alle ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, i coniugi Conti penseranno sia meglio trascorrere un po' di tempo separati per riflettere sul da farsi.

Vittorio continuerà a pensare al suo matrimonio andato in pezzi e, anche se sarà triste per la lontananza da Marta, non riuscirà a mettere da parte il suo orgoglio. Una presa di posizione che potrebbe agevolare Dante, intenzionato a non farsi scappare la sua preda.