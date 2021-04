Prosegue l'appuntamento del primo pomeriggio di Rai 1 con la soap Il Paradiso delle Signore, e tantissimi colpi di scena terranno banco nelle prossime puntate. Nel dettaglio, l'avvicinamento tra Rocco e Maria potrebbe avere una svolta decisiva. La giovane sarta ha già in qualche modo dimostrato i sentimenti che prova nei confronti del ragazzo. Rocco quindi potrebbe confessarle di essere innamorato e, per la gioia di Agnese e Giuseppe, per i due ragazzi siciliani potrebbe molto presto, trionfare l'amore.

La vicinanza tra Rocco e Maria

Molti telespettatori della soap italiana Il Paradiso delle Signore sperano in un lieto fine per i due ragazzi siciliani, Rocco Amato e Maria Puglisi.

Entrambi i giovani sono stati costretti a lasciare la propria terra d'origine e trasferirsi al nord in cerca di lavoro. Da una parte il giovane Amato, ha approfittato della presenza dei suoi familiari a Milano per inserirsi all'interno del magazzino del Paradiso. Dall'altra Maria, grazie al sostegno di Agnese è diventata, in pochissimo tempo, una valida ricamatrice dell'atelier. Essendo entrambi siciliani, oltre che colleghi, Rocco e Maria, hanno avuto modo di trascorrere tanto tempo insieme. La ragazza è stata infatti accolta in casa Amato, come una figlia. Puntata dopo puntata, la giovane sarta si è resa conto di provare qualcosa che va oltre l'amicizia, nei confronti del suo compaesano. Rocco invece ha cercato di non sbilanciarsi più di tanto, ma di dedicarsi soltanto al lavoro.

Gli occhi del giovane magazziniere però parlano da soli.

La signorina Puglisi e il giovane Amato innamorati

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, la giovane Maria ha rischiato di abbandonare il suo lavoro e tornare in Sicilia. La sarta, sfrattata dal suo appartamento, è stata costretta a cercare una nuova abitazione.

Grazie all'intervento di Giuseppe, Maria non ha lasciato la città. Il signor Amato, speranzoso in un futuro matrimonio tra Rocco e Maria, ha convinto il padre della ragazza, a far trasferire la figlia nell'appartamento vicino al suo. Maria è diventata infatti la nuova inquilina della casa dove abitava Gabriella Rossi, esattamente nello stesso pianerottolo di casa Amato.

A differenza di Rocco, il trasferimento della ricamatrice ha dato fastidio ad Irene. La signorina Cipriani, a sua volta innamorata di Rocco, aveva sperato di essersi sbarazzata della sua rivale. Il giovane Amato intanto ha continuato ad ammirare le preziosi gesta della sarta. Il ragazzo ha incoraggiato Maria a rilasciare l'intervista al Paradiso e a congratularsi con lei per lo splendido risultato. La ragazza così ha deciso di dimostrare i suoi sentimenti, e pian pianino ha confessato a Rocco di pensarlo spesso. Durante l'episodio 119 infatti, dopo l'intervista di Maria, i due erano quasi sul punto di scambiarsi un bacio, se non fosse stato per l'arrivo di Agnese. I due ragazzi dunque potrebbero avvicinarsi sempre più, dato che Rocco sa che i suoi sentimenti per Maria sono corrisposti, potrebbe confessarle di amarla e i due potrebbero dunque fidanzarsi molto presto.