Poche puntate separano i telespettatori dal finale de Il Paradiso delle Signore 5. Non sarà un addio, ma semplicemente un arrivederci a settembre quando ripartirà la sesta stagione della soap. A proposito di finale, i fan possono già conoscere le prime anticipazioni rilasciate sul web che riguarderanno tutti i personaggi della fiction, compresi i componenti della famiglia Amato. Anzi, proprio quest'ultima sarà caratterizzata da un colpo di scena che lascerà aperta una storyline incentrata su Giuseppe. Nelle ultime puntate in onda nella settimana dal 24 al 28 maggio il marito di Agnese sarà al centro di due "misteri" che avranno degli sviluppi nella prossima stagione.

Una riguarderà la misteriosa lettera di una donna. L'altra, invece, coinvolgerà anche Rocco e il suo fidanzamento con Maria, connesso ad un accordo con Puglisi.

Giuseppe nasconde una lettera: la trama dovrà essere sviluppata ne Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni sul finale di stagione de Il Paradiso delle signore 5 svelano eclatanti colpi di scena in arrivo per la famiglia Amato. Il capofamiglia Giuseppe, come il pubblico ha visto nelle puntate in onda negli ultimi mesi, è arrivato a Milano per ricongiungersi con la moglie e ha subito causato problemi sia in famiglia che sul lavoro. Fin dall'arrivo in città le sue azioni sono state accompagnate spesso da menzogne ed espedienti poco onesti celati sia alla consorte Agnese che al figlio Salvatore.

Mentre alcune sottotrame riguardanti l'uomo non sono state ancora chiarite, ne affioreranno di nuove che sicuramente verranno sviluppate nelle puntate della prossima stagione. Nell'ultima settimana di programmazione Giuseppe riceverà dalla Germania la lettera di una donna. Sarà una comunicazione importante e anche compromettente visto che l'uomo si premurerà di nascondere ad Agnese la misteriosa missiva.

Bisognerà attendere le puntate autunnali per sapere cosa nasconda il siciliano e perché voglia tenere all'oscuro la moglie.

Un'altra storyline aperta fino alla prossima stagione de Il Paradiso delle signore: gli accordi tra Amato e Puglisi

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore dovrà essere chiarita anche un'altra questione incentrata su Giuseppe: il contenuto degli accordi presi con il padre di Maria.

La vicenda ha iniziato a contornarsi di un alone di mistero nella puntata trasmessa mercoledì 12 maggio in una scena in cui Giuseppe parla al telefono con il signor Puglisi. Quando Salvatore gli domanda il motivo della chiamata, l'uomo gli spiega che il padre di Maria gli ha chiesto una mano per far accasare la figlia. Il barista non si beve la versione breve raccontata dal genitore, poiché ha sentito che i due uomini parlavano di alcuni terreni e, perciò, si informa per scoprire di cosa si tratta. Il giovane scopre che Puglisi ha ereditato molti ettari di terra e, visti i precedenti del padre, teme che ci sia sotto qualcosa di illegale. Anche questa vicenda dovrà essere chiarita nella prossima stagione.

Rivelando il contenuto degli accordi, si potrà anche comprendere il perché di alcune azioni di Giuseppe nei confronti di Rocco.

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore dovrà essere spiegato perché Giuseppe ostacola Rocco

Nella puntata de Il Paradiso delle signore trasmessa giovedì 13 maggio il giovane Rocco comunica alla famiglia di essersi fidanzato con Maria e, tra i complimenti e gli auguri, Giuseppe gli raccomanda di chiamare immediatamente il padre della ragazza per informarlo dell'evento. Nelle puntate in onda nell'ultima settimana di programmazione della soap il capofamiglia Amato reagirà in modo strano all'entusiasmo mostrato dal nipote di fronte alla possibilità di diventare un ciclista professionista.

L'uomo scoraggerà il magazziniere e cercherà di ostacolarlo. Verrà fuori che il padre di Maria vuole che i due ragazzi tornino in Sicilia dopo il matrimonio e questo non potrebbe accadere se Rocco praticasse il ciclismo a livello agonistico. Dunque, nella prossima stagione dovrebbe essere spiegato quale accordo c'è tra Amato e Puglisi e se c'è dell'altro dietro i comportamenti di Giuseppe.