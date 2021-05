The queen is back (la regina è tornata) questo è l'hashtag che è impazzato ieri sui social, per il ritorno di Marina ad Un posto al sole. Nina Soldano aveva annunciato che, nell'episodio del 25 maggio, sarebbe tornato il celebre personaggio, a cui lei presta il volto, e le attese dei fan non sono state disilluse. Sul finire di puntata, infatti, in una scena che resterà indelebile nella memoria dei fan per la sua "epicità", è arrivata lei: Marina Giordano. Che intenzioni ha esattamente la donna? Dov'è Fabrizio Rosato? Cosa succederà tra lei e Roberto Ferri?

Per ora poco contano queste domande, ci sarà tempo per dare tutte le risposte, ma una cosa è certa: il suo ingresso si abbatterà prepotentemente sulle trame future.

Un posto al sole: la regina è tornata

Le regole del cinema insegnano che, in determinati casi, l'arrivo del protagonista debba essere giustamente enfatizzato. Tale prassi, in questo caso, è stata perfettamente rispettata. Sia chiaro, la scena è durata poco più di un minuto e c'è stato solo un brevissimo dialogo nel finale, ma quel tempo è stato più che sufficiente per soddisfare gli spettatori che attendevano da quattro mesi il suo rientro. C'è stato sicuramente del fan service nel mostrare il ritorno di Marina ad Un posto al sole, ma in questo caso la scelta è risultata più che azzeccata.

La sequenza infatti è stata decisamente emozionante ed inquadrature e musiche hanno dato agli spettatori esattamente quello che desideravano.

Un posto al sole, episodio del 25 maggio: un ingresso epico

Sul finire di puntata, una panoramica su Napoli ha fatto da preludio all'arrivo di un taxi nel cortile vuoto di Palazzo Palladini.

Dall'auto è scesa una donna, il cui volto non è stato subito inquadrato. Il tacco alto e il vestito sobrio ed elegante, hanno suggerito ai fan chi potesse essere quel personaggio. Se l'intento era quello di fare urlare agli spettatori il nome di Marina (Nina Soldano) prima di vederla, l'obiettivo è stato centrato in pieno. La donna con passo felpato, ma deciso, si è poi avviata poi verso il portone.

Subito dopo la scena si è spostata in casa Ferri dove si è notata un'atmosfera diversa dal solito. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta dormendo sul divano e ha l'aria sfatta. Sul tavolino è bene in vista una bottiglia semivuota di liquore. Bussano alla porta e l'uomo, barcollante, va ad aprire. In quel momento si trova dinanzi Marina Giordano. Ferri sembra quasi incredulo, mentre la donna lo osserva in modo cupo e serioso. Ma cosa avrà da dirgli?

Marina Giordano: 'Ora tocca a me'

Sono bastati alcuni scambi di parole e pochi sguardi per capire le intenzioni di Marina. La donna non è qui per affetto verso Ferri, ma per curare i suoi affari e salvare i cantieri dal fallimento. Marina, con aria sprezzante, fa notare a Roberto di essere dovuta intervenire personalmente ponendosi in una posizione di superiorità nei confronti dell'uomo e sminuendone le capacità.

Ferri però non accusa il colpo, ma le rimprovera di essere arrivata troppo tardi. La donna però non è del suo avviso e chiude la puntata con un'affermazione molto netta e decisa: "Tu hai fatto la tua parte ora tocca a me". Marina è tornata.