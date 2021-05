La lunga attesa dei fan di Un posto al sole sta per terminare e adesso c'è anche una data ufficiale. Martedì 25 maggio farà il suo ritorno, nella soap opera partenopea, Marina Giordano. La donna entrerà come un uragano, stravolgendo tutto e ribaltando totalmente la situazione dei cantieri. Roberto, Pietro e Alberto, seppur in modo diverso, dovranno fare i conti con la furia della dark lady di Upas, tornata per riprendersi tutto quello che è suo di diritto. Restano però in piedi due importanti interrogativi: perché Marina vuole aiutare Ferri, invece di bearsi della sua rovina?

E che fine ha fatto Fabrizio? Se il desiderio, su tutti, di salvare i cantieri potrebbe dare una risposta al primo quesito, resta però aperto l'interrogativo attorno al personaggio di Rosato, che non viene menzionato nelle anticipazioni delle puntate in onda dal 24 al 28 maggio.

Un posto al sole, le parole di Nina Soldano: 'Saranno guai per tutti'

In una lunga intervista, Nina Soldano ha rivelato alcuni retroscena in merito al ritorno del suo personaggio in Un posto al sole. Queste le sue esatte parole: "Il Vesuvio è stato a riposo per più di quattro mesi e ora comincia a svegliarsi e a borbottare. Saranno guai per tutti...".

In effetti le trame future vedono l'imprenditrice impegnata a lottare sin da subito.

Marina deciderà di mettere le cose in chiaro e affronterà Pietro Abbate (Simon Grechi) in modo diretto senza mostrare il minimo tentennamento. Quanto a Roberto, resterà deluso chi si sarebbe aspettato una lotta interna. Marina infatti si schiererà subito dalla parte dell'uomo e lo desterà dal torpore in cui era caduto. Analizzando però le parole di Nina, resta aperta la possibilità che la donna abbia deciso di ricongiungersi professionalmente a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) solo per vincere questa dura battaglia.

Un finale più che soddisfacente sarebbe quello in cui Marina, dopo aver vinto assieme a Roberto, in qualche modo subdolo, riuscisse a disfarsi anche di lui. Prendendosi così la sua agognata vendetta e sedendosi sulla poltrona del suo ufficio ai cantieri da vera regina. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, ma c'è un altro punto misterioso in questa vicenda ed è il ritorno di Fabrizio Rosato.

Upas, trame puntate del 2021: il destino di Fabrizio

Prima di partire assieme all'uomo, Marina aveva rivelato a Fabrizio di amarlo e di voler trascorrere il resto della sua vita con lui. In una scena, molto commovente, la donna aveva ammesso tutti i suoi errori stringendo tra le mani le fedi che Rosato le aveva donato. Ora risulta davvero difficile pensare che la donna abbia messo da parte i suoi sentimenti verso il suo amato e i suoi propositi di vendetta verso Roberto, tornando al fianco di quest'ultimo come se nulla fosse. Tornando a Fabrizio va detto che tale personaggio farà effettivamente ritorno, ma questo rientro dovrebbe però essere lampo. Ma come potrebbe essere risolta tale spinosa situazione in poche scene?

Fabrizio forse deciderà di lasciare Marina, non accettando la sua scelta di tornare a Napoli? O forse accadrà qualcosa all'uomo (ndr, di brutto) che porterà Marina a fare le sue scelte? Va fatta infine una speciale menzione d'onore per Lara Martinelli (Chiara Conti), tale personaggio verrà infatti, inizialmente, messa da parte in questa faida per i cantieri, ma pare che la donna sarà destinata ad avere un ruolo chiave in questa vicenda.