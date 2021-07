Gemma Galgani è finita al centro dei gossip da qualche giorno, per via della sua assenza sui social. La dama di Uomini e donne, da diverso tempo, infatti, non mostra più il suo volto su Instagram e, nella giornata del 4 luglio, non ha condiviso niente riguardo al matrimonio di Lisa e Mauro che, recentemente, l'avevano invitata alle nozze. Sui social, i fan della single torinese, hanno ipotizzato che Gemma non si mostri nei filmati, per via di un intervento chirurgico di bellezza, come aveva fatto nell'estate del 2020.

Gemma potrebbe avere fatto un ritocchino nella pausa estiva di Uomini e Donne

Gemma Galgani si era sottoposta ad un lifting dopo la fine della scorsa edizione di Uomini e Donne e, al rientro dalle vacanze, erano state mostrate in trasmissione i momenti più importanti dell'intervento al quale si era sottoposta. La dama piemontese non aveva nascosto di avere fatto un ritocchino per cancellare i segni del tempo sul suo viso e, anche quest'anno, potrebbe avere preso la stessa decisione. Da qualche giorno, infatti, Gemma non ha condiviso più storie Instagram con il suo volto, né fotografie e, in rete, sono trapelate indiscrezioni riguardo al possibile intervento che abbia scelto di fare.

Gemma non si mostra sui social, forse attende l'inizio di Uomini e Donne

Il pubblico da casa ha iniziato a chiedersi come mai, da qualche tempo, Gemma Galgani sia restia a condividere filmati con i suoi follower in cui fa vedere il suo volto. Fra le ipotesi che stanno circolando in rete, la maggioranza delle persone sta ipotizzando che Gemma abbia deciso di fare un intervento di chirurgia estetica al naso ma, al momento, non c'è nessuna certezza in merito.

Uomini e Donne: Lisa e Mauro sposi, Gemma invitata, ma non condivide video

Nella puntata di Uomini e Donne del 18 maggio, Lisa e Mauro, coppia storica che si era conosciuta nel dating show di Maria De Filippi, aveva annunciato che si sarebbe sposata il 4 luglio. Gemma, in quell'occasione, aveva affermato che con sua grande sorpresa era stata invitata con Ida Platano al matrimonio dei due innamorati.

La prima domenica di luglio, però, soltanto la parrucchiera bresciana ha condiviso alcuni filmati del suo outfit, della location e degli sposi, facendo capire di essere presente al ricevimento degli ex protagonisti del trono over. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Gemma si mostrerà sui social in qualche video condiviso su Instagram, prima dell'inizio del programma o se bisognerà attendere la prima puntata della trasmissione, per scoprire se, come l'anno scorso, Galgani abbia deciso di ringiovanire il suo viso o migliorare qualche difetto.