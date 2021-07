La terza puntata di Temptation Island è prevista per lunedì 12 luglio su Canale 5 e c'è grande attesa per scoprire cosa succederà alle cinque coppie rimaste in gara. Nella prossima puntata verranno trattate le vicende di Ste e Claudia: il ragazzo vedrà alcuni filmati della fidanzata e non gradirà le immagini sul teleschermo, al punto da piangere disperato. Inoltre, la coppia potrebbe anche essere stata squalificata, a causa di una violazione del regolamento da parte di Socionovo. Dai filmati mostrati in televisione e da indiscrezioni trapelate sul web nei giorni scorsi, sembrerebbe che una coppia abbia infranto le regole del reality e potrebbe trattarsi proprio di Ste e Claudia.

Temptation Island: Ste Socionovo potrebbe essere corso da Claudia

Nei giorni scorsi erano stati diffusi in rete gossip afferenti a quello che sarebbe accaduto nelle prime puntate di Temptation Island, riguardanti una coppia che sarebbe stata squalificata perché un fidanzato avrebbe violato le regole, facendo volare sedie e tavoli per la rabbia. Inoltre, lo stesso ragazzo avrebbe anche raggiunto la sua compagna nel villaggio delle ragazze, infrangendo il regolamento. In rete si era associata questa eventualità a Tommaso e Valentina ma, dopo la messa in onda della puntata del 5 luglio, la coppia aveva scelto di uscire separata dal programma. Tolta l'ipotesi che i protagonisti della violazione siano stati i fidanzati romani, si potrebbe ipotizzare che sia stato Ste a rendersi protagonista degli episodi, cercando di raggiungere Claudia.

Ste e Claudia potrebbero essere squalificati da Temptation Island

Nel filmato con le anticipazioni di quello che accadrà nella terza puntata di Temptation Island, è possibile vedere che Ste non prenderà affatto bene il comportamento della sua fidanzata con uno dei single presenti nel villaggio. In particolar modo, Socionovo vedrà ballare Claudia con un ragazzo e, dopo avere visionato i filmati, piangerà e si farà consolare da una delle tentatrici.

Nelle immagini trasmesse da Mediaset non è chiaro se Ste si arrabbierà e se sarà lui a far volare i tavoli e le sedie, ma la squalifica potrebbe essere imputabile alla corsa per raggiungere Claudia, come si potrebbe ipotizzare dalle immagini.

Ste potrebbe essere andato da Claudia nel villaggio di Temptation Island

Nei secondi successivi, Ste inizierà a correre ma, nel video con le anticipazioni di Temptation Island, non è chiaro se la sua corsa sia solo un modo per sfogare la rabbia per i filmati visti della sua fidanzata o se sia un modo per sfuggire agli operatori di ripresa del reality e raggiungere il villaggio delle ragazze.

Non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island, per scoprire se Claudia e Ste saranno la coppia squalificata dal programma.