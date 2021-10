Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono iniziate a metà settembre e in questa sesta stagione sono entrati nel cast nuovi personaggi, fra i quali Ezio Colombo, il papà di Stefania, che si è trasferito a Milano ed è diventato il direttore commerciale della ditta Palmieri. L'uomo ha anche informato sua figlia di avere una nuova compagna, ma nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, per poter sposare la fidanzata, Ezio potrebbe chiedere l'annullamento del suo matrimonio e Stefania potrebbe così scoprire che sua mamma non è morta. Tale evento potrebbe portare a una rottura fra padre e figlia e a quel punto, per appianare i problemi familiari, Gloria potrebbe rivelare alla Venere di essere sua mamma.

Il Paradiso delle signore: Ezio potrebbe sposarsi con la nuova compagna

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio potrebbe voler mettere su una famiglia con la sua nuova compagna, maturando il desiderio di sposarsi per la seconda volta. Le nozze, però, non potrebbero essere celebrate perché, a livello legale, il signor Colombo è ancora unito da un vincolo di matrimonio con la mamma di Stefania. Pertanto potrebbe chiedere l'annullamento del suo matrimonio con Gloria per "abbandono del tetto coniugale".

Il Paradiso delle signore: Stefania potrebbe scoprire che sua mamma non è morta

L'annullamento del matrimonio di Ezio potrebbe aprire uno scenario non piacevole per Stefania. La Venere, infatti, potrebbe scoprire, grazie a questo dettaglio, che suo papà non è vedovo, ma ancora sposato.

La giovane Colombo, quindi, apprenderebbe che sua mamma non è morta, come le è stato fatto credere per anni e pertanto potrebbe arrabbiarsi con suo papà per averle nascosto la verità.

Il Paradiso delle signore: Gloria potrebbe dire la verità a Stefania

A quel punto, come già successo in passato, Stefania potrebbe cercare conforto in Gloria.

Rendendosi conto del rapporto ormai incrinato fra padre e figlia, Moreau potrebbe decidere di confessare la verità alla Venere, rivelandole che è sua mamma. Gloria aveva abbandonato anni prima il tetto coniugale perché, durante il suo lavoro di ostetrica, aveva preso la decisione di salvare la mamma, anziché il bambino che stava nascendo, andando così contro la legge.

Sentendo il racconto di sua mamma, Stefania potrebbe perdonarla di averla abbandonata, riuscendo a comprendere le motivazioni che l'avevano spinta ad lasciare il tetto coniugale per proteggere la buona reputazione della sua famiglia. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se la famiglia Colombo si riunirà.