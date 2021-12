Si complicano le dinamiche tra Gloria ed Ezio ne Il Paradiso delle Signore. Nonostante Colombo ribadisca alla stessa Moreau di amare Veronica, la nuova compagna, non riesce a perdonare quanto accaduto nel loro passato. Segno che in lui sono ancora vivi dei sentimenti, anche perché erano sposati e avevano avuto una figlia, la dolce Stefania. La giovane Colombo non sa ancora che Gloria è sua madre, la considera una delle sue migliori amiche e il suo punto di riferimento. Con lei ha costruito un rapporto unico e speciale, che va al di là di ogni definizione.

Stefania ha molto feeling anche con papà Ezio che, in accordo con Gloria, ha deciso di non metterla al corrente della verità. Deve continuare a credere che sia madre sia morta. C'è anche un'altra persona all'oscuro della reale identità della bella e misteriosa Moreau: parliamo di Veronica, alla quale Ezio ha fatto credere che la sua ex moglie abbia perso la vita. Siamo certi che tutti questi segreti verranno presto a galla e che porteranno conseguenze inaspettate.

Veronica capisce chi è Gloria?

Nelle prossime puntate della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1, Stefania prenderà una decisione importante in merito alla proposta di Ezio di trasferirsi definitivamente a casa Colombo. Gemma, intanto, sembra aver messo da parte le ostilità nei suoi confronti perché presa dall'affascinante Marco, il nipote di Adelaide che la sta corteggiando e le sta facendo perdere la testa.

Anche in questo caso, Stefania ha una visione completamente diversa della situazione e, a fronte dell'articolo a dir poco ignobile che Sant'Erasmo ha pubblicato sfruttando l'ingenua Luisa, è certa che non sia una persona limpida.

Come svelano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Gemma non riuscirà a resistere a Marco e i due si scambieranno il primo bacio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà l'inizio di una nuova storia d'amore? Nel frattempo, i rapporti tra Ezio e Gloria si ammorbidiranno. Veronica non immagina minimamente che la capo commessa sia la ex moglie del suo compagno, visto che le ha sempre detto che fosse morta. Tuttavia, sappiamo bene che nella soap tutti i nodi vengono al pettine.

Gloria e Ezio potrebbero tornare insieme nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Veronica - volente o nolente - scoprirà prima o poi la vera identità di Gloria, sarebbe impossibile tenere nascosto un segreto così importante. A quel punto, potrebbe decidere di lasciare Ezio, reo di averle mentito e di essere di fatto ancora sposato.

Non ci sono passati inosservati gli sguardi tra Ezio e Gloria, nonostante il loro drammatico passato. Gloria lo ama ancora e soffre nel vederlo con un'altra donna, ma per il bene di Stefania ha scelto di non interferire. Tuttavia, se venisse a galla la verità e Veronica lasciasse Ezio, non è detto che possa tornare vivo quell'amore interrotto.

I telespettatori de Il Paradiso delle Signore sembrano tifare per il ritorno di fiamma tra Ezio e Gloria, ci sarà dunque il lieto fine?