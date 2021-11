Occhio ad Agnese nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore. La famiglia Amato si sta reggendo su un castello di bugie. Giuseppe è in Germania ed è partito senza dire la verità ai suoi figli, come avrebbe voluto sua moglie, un gesto che gli avrebbe almeno restituito un po' di onore. Tina ha scoperto Agnese baciare Armando e ne è rimasta sconvolta, arrabbiandosi con lei e accusandola di essere una traditrice. La povera signora Amato non ha trovato conforto nemmeno durante la confessione con Don Saverio. Chi sembra essere felice - almeno per ora - è Salvatore, che ha iniziato una storia storia d'amore con Anna.

I due sono molto legati e complici e il buon Salvo la tratta come una regina. Peccato che la sua serenità duri poco. Nei prossimi episodi infatti, anche Salvatore verrà a conoscenza di ciò che è accaduto tra la madre e Armando. Non volendo sentire ragioni, deciderà di andarsene da casa. Tutte queste complesse vicissitudini porteranno la povera Agnese allo stremo, con conseguenze inaspettate.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Salvo se ne va di casa

Dopo aver sentito per caso un dialogo tra Don Saverio e Armando, Salvo intuirà che tra la madre e Ferraris c'è qualcosa che va al di là della semplice amicizia. Presserà così Tina affinché lo metta al corrente di come stanno le cose, e così avverrà: saputo del bacio tra Agnese e Armando, andrà su tutte le furie.

Come confermano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Salvatore lascerà la sua famiglia andandosene da casa.

La decisione di Salvo getterà Agnese in uno stato ulteriore di angoscia e sofferenza, anche perché passerà da traditrice. Nonostante le esortazioni di Armando, terrà comunque la bocca chiusa preferendo tacere su Giuseppe e sulla reale situazione.

Agnese rischia di incendiare Il Paradiso delle Signore

Pressata dalle sue preoccupazioni e amareggiata dalla rabbia di Tina e Salvatore nei suoi confronti, Agnese sarà sempre distratta e persa nei suoi pensieri.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Agnese rischierà di far scoppiare un incendio all'atelier per via del ferro che rimarrà acceso.

Vittorio, molto preoccupato per quanto accaduto, la inviterà a prendersi una pausa dal lavoro: la sua sarà una decisione definitiva?

Vittorio impone una pausa, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Conti è un uomo molto corretto e buono, non ha mai approfittato delle debolezze dei suoi dipendenti. Stavolta, però, Agnese la combinerà grossa, mettendo a rischio il grande magazzino e i dipendenti. Non si esclude che la signora Amato possa perdere il lavoro dopo quanto accaduto. Non dimentichiamo poi che Agnese avrà anche un malore e che verrà trovata priva di sensi da Tina e Vittorio.

La sua assenza dal lavoro potrebbe dunque prolungarsi per diverso tempo, anche a causa del suo stato di salute.

Ovviamente, è solo uno degli scenari possibili: Vittorio, di buon cuore, potrebbe anche passare sopra l'incidente una volta venuto a conoscenza delle sofferenze della povera Agnese che l'hanno portata a questo stato incontrollabile di stress e ansia. Voi cosa ne pensate?