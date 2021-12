Chi è davvero Riccardo Crovi, il bel medico di Un Posto al sole che ha fatto perdere la testa a Rossella? Riccardo sembra avere diverse personalità e lati caratteriali ancora non del tutto chiari. Lo abbiamo visto nel suo interfacciarsi con Mattia, l'aggressore di Susanna che ha tenuto i telespettatori di Upas con il fiato sospeso per mesi. Durante un loro scontro, è emersa la natura non proprio docile di Crovi. Chi ha grandi dubbi su di lui è Ornella che, sin dal primo giorno in cui Riccardo ha iniziato a lavorare nel suo reparto, ha iniziato ad avere dei dubbi sul suo comportamento irriverente e spesso imprevedibile.

Abbiamo però conosciuto anche il suo lato più dolce, capace di conquistare la non facile Rossella. Con tanta pazienza e determinazione, Crovi si è guadagnato la sua fiducia, dimostrandole di poter contare su di lui in qualsiasi momento. Eppure, qualcosa non convince. Vediamo perché.

Un Posto al sole anticipazioni: Rossella in crisi profonda

Rossella è stata messa a dura prova negli ultimi tempi. Prima è finita nel mirino di Mattia, scampando alla sorte di Susanna per un soffio. Poi ha scoperto il tradimento di Silvia, beccandola tornare al mattino con il letto fatto. A darle il colpo di grazia, la decisione di Michele di separarsi. Stando alle nuove anticipazioni di Un posto al sole, Rossella non perdonerà Silvia, anzi: la allontanerà sia fisicamente che emotivamente.

Al momento, Rossella non sembra intenzionata a lasciare Napoli e accanto a lei resterà Riccardo, con il quale ha una relazione stabile da qualche tempo. Non è stato facile per Ross fidarsi e lasciarsi andare con il bel Crovi, visto come è finita la sua storia d'amore con Patrizio che, a dispetto di ogni previsione, l'ha tradita con Clara.

Eppure Riccardo, con la dolcezza e quel pizzico di follia che tanto lo rende irresistibile, è riuscito a far sciogliere Rossella e conquistare la sua fiducia. C'è qualcosa però che non torna.

Riccardo è sposato? Spoiler Un Posto al sole

I telespettatori si ricorderanno che in un episodio di Upas, Riccardo ha ricevuto una chiamata alla quale non ha risposto, facendo insospettire Rossella.

Inoltre, non ha mai raccontato nulla del suo passato e della sua vita. E' solo riservato o nasconde qualcosa?

Sui social, i fan sospettano che Riccardo sia sposato e che non abbia ancora detto nulla a Rossella. Se ciò fosse vero, per Ross sarebbe un boccone amaro da digerire, visto la delusione precedente con Patrizio e il dolore per la separazione di Silvia e Michele. C'è ancora tanto da scoprire su Crovi, questo è chiaro. Chissà che a farlo non sia proprio Rossella nelle nuove puntate di Un Posto al sole.