Il mistero sulla morte di Lorenzo in Doc - Nelle tue mani 2 si infittisce. Che cosa è successo veramente in quella stanza d'ospedale? A far insospettire non poco è stato l'incubo di Andrea, che ha sognato Lazzarini negli ultimi suoi istanti di vita mentre qualcuno manometteva la sua bombola d'ossigeno. Fanti si è risvegliato di soprassalto, assalito dall'angoscia: cosa c'è di vero in quel sogno? Le anticipazioni di Doc 2 svelano che ci saranno altri flashback, grazie ai quali si capirà, tassello dopo tassello, come è morto davvero Lorenzo Lazzarini.

Lo ha confermato anche lo stesso Gianmarco Saurino in una sua recente intervista, nella quale ha promesso che la verità verrà a galla. C'è però un altro particolare di non poco conto che ha spiazzato i telespettatori. Giulia non ha stracciato il certificato medico nel quale era riportato che Lorenzo aveva la febbre. Il documento, se venisse scoperto, farebbe finire nei guai Andrea e il suo staff.

Doc 2: Giulia ha mentito ad Andrea

C'è un primo importantissimo retroscena sulla morte di Lorenzo nella seconda stagione di Doc - Nelle tue mani. Lazzarini ha contratto il virus andando a casa di una donna anziana per aiutarla nelle incombenze domestiche ed è stato contagiato proprio da lei.

Lorenzo è andato a lavorare con la febbre, cosa che se venisse a galla farebbe finire nei guai l'intero staff.

Ed è proprio per questo che nella seconda puntata di Doc 2 Andrea non ha nascosto la sua preoccupazione: nessuno dovrà mai sapere che Lazzarini era il paziente zero del Policlinico Ambrosiano.

Fanti ha chiesto a Giulia se avesse fatto sparire il certificato medico nel quale si attestava che Lorenzo aveva avuto la febbre. Lei, però, gli ha mentito.

Quell'importante documento è ancora nella tasca dei suoi jeans, che ha riposto nella cassettiera.

Prima di accertarsi che il certificato fosse al sicuro, Giulia ha fatto capire a Damiano di pensare ancora ad Andrea, anche se certa che quell'amore così forte non fosse ricambiato.

Sarà Damiano a trovare il certificato di Lorenzo? I possibili sviluppi di Doc - Nelle tue mani

A rendere le cose ancora più difficili è il nuovo primario, che non piace a nessuno. Andrea, invece, ha superato il primo test per tornare a occupare il posto perso dopo la perdita di memoria. Qualcuno trama alle sue spalle, come ben sappiamo, e farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote.

Una possibile strada per stroncare Fanti sarebbe quella di far ricomparire il certificato medico di Lorenzo. Una delle possibili persone che potrebbe trovarlo è Damiano, che potrebbe trovarlo a casa di Giulia. Non si esclude che questo maledetto pezzo di carta possa finire nelle mani sbagliate, con le ovvie conseguenze del caso.