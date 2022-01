Lorenzo Lazzarini è morto davvero in Doc 2? La prima puntata della seconda stagione di Doc - Nelle Tue Mani con Luca Argentero ha registrato ascolti record ma ha lasciato i telespettatori con l'amaro in bocca. L'addio di Gianmarco Saurino era nell'aria da qualche tempo, ma pochi immaginavano che l'uscita di scena dall'amatissima Serie TV Rai avvenisse in modo così drammatico. Sui social si è scatenata la bufera, e non solo per la morte di Lorenzo. In tanti non hanno apprezzato il modo crudo (ma purtroppo reale) con il quale è stata descritta la pandemia.

La scelta è stata forte, ma necessaria per far capire quanto dolore e quanta sofferenza hanno patito i medici e tutto il personale sanitario che, nel giro di poco tempo, si è trovato ad affrontare una realtà inimmaginabile. In una sua recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Gianmarco Saurino ha lanciato interessanti anticipazioni sulle prossime puntate e dei retroscena sulla scomparsa del dottor Lazzarini.

Doc - Nelle Tue Mani 2: la morte di Lorenzo nasconde misteri

Nella prima - seguitissima - puntata di Doc 2, Lorenzo è morto per Covid. Un evento che ha scosso tutto il reparto e, in primis, Giulia e Andrea Fanti. Lazzarini ha contratto il virus perché venuto a contatto con una signora che aiutava ed è andato a lavorare anche con la febbre, deciso a dare il suo contributo per fronteggiare la pandemia.

Una scelta avventata ma inconsapevole, che gli è costata la vita. Tuttavia, la morte del dottor Lazzarini sembra nascondere ancora dei misteri. Il tweet di Luca Argentero ha sollevato i primi dubbi: ''Se avrete pazienza capirete''. A far crescere i dubbi, anche il post su Instagram di Gianmarco Saurino: ''Pensate che sia finita qui?

Sciocchi''.

L'attore ha poi rilasciato un'intervista, nella quale ha anticipato che, nei prossimi episodi di Doc 2, verrà raccontata la verità sulla morte di Lorenzo. Ci saranno ancora dei flashback, che aiuteranno a ricostruire l'intera vicenda tassello per tassello. Ma non è finita qui.

La spiegazione dell'incubo di Andrea Fanti nelle prossime puntate di Doc 2

Ci sono ancora molti dubbi da chiarire, questo è certo. Gianmarco Saurino dichiara: ''Come è morto Lorenzo? In seguito a quali inadempienze? Ci sono molti temi aperti.

L'attenzione è tutta sull'incubo di Andrea Fanti, che ha sognato qualcuno alterava la bombola d'ossigeno di Lorenzo. Ma si tratta solo di un sogno o c'è qualcosa di vero? Non si esclude che ci sia un oscuro retroscena dietro la morte di Lazzarini e che qualcuno abbia davvero compiuto quel gesto. Ma chi e per quale ragione?

Siamo certi che la faccenda è molto più complicata del previsto ma, come ha anticipato Gianmarco Saurino, la verità verrà presto a galla nelle prossime puntate di Doc 2 in onda il giovedì in prima serata su Rai 1.