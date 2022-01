La verità su Gloria è venuta a galla nelle puntate de Il Paradiso delle Signore.

Veronica si è intrufolata a casa di Moreau e ha scoperto la foto che la ritrae con Ezio. I suoi dubbi sono stati confermati e così, dopo aver fatto confessare Ezio, ha avuto un toccante faccia a faccia con Gloria. Veronica ha voluto andare al dunque, chiedendole che cosa provasse davvero per l'uomo che ha lasciato 15 anni fa e che ora dovrebbe sposare. Rassicurata dalle parole di Moreau, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La quiete è tornata dopo la tempesta? Assolutamente no.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Gemma si vendica di Gloria

Gemma ha avuto parole molto dolci per Veronica durante il confronto che è stato trasmesso nella puntata del 21 gennaio: ''Ciò che conta sono i sentimenti di Ezio per lei''. Ma Zanatta aveva bisogno di altro, non di frasi fatte: ''A me interessa cosa prova per Ezio, lo ama ancora?''. Dopo averla rincuorata, Gloria se ne è andata trattenendo le lacrime e con la foto che la ritrae giovane e felice in compagnia dell'uomo che non ha mai dimenticato ma al quale è costretta a rinunciare.

Veronica si è poi rifugiata tra le braccia di Ezio, che le ha ribadito di voler vivere con lei per sempre. L'incubo sembra finito, ma dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore si apprende che così non è: Gemma scoprirà la verità su Gloria ed Ezio e saranno guai.

La giovane Zanatta penserà a un modo per vendicarsi della povera Moreau e non andrà affatto per le leggere.

Gloria terrorizzata dalla lettera anonima

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Gloria riceverà una lettera minatoria anonima. Il contenuto la terrorizzerà. Qualcuno minaccerà di rendere pubblico questo scandalo, così da rovinarle per sempre la vita.

La povera Moreau non saprà come muoversi e, come sempre, proverà a chiedere un consiglio ad Armando. Anche il buon Ferraris, che solitamente cerca di ridimensionare i problemi, capirà che si tratta di una situazione molto delicata e che potrebbe mettere nei guai Gloria.

Pure zia Ernesta verrà a conoscenza della lettera anonima e si chiederà chi possa aver compiuto un gesto così vile e meschino.

Gemma fuori controllo nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

La giovane Zanatta è stata impulsiva e ha agito per vendetta. Non sa che anche per lei potrebbero esserci conseguenze molto serie, qualora venga scoperta.

Ad avere i primi sospetti sulla figlia sarà proprio Veronica, che resterà spiazzata da questa possibilità. Se Gemma metterà davvero in atto quanto scritto nella lettera anonima, per Gloria non ci sarebbe altra soluzione che sparire di nuovo per sempre, rinunciando alla poca felicità che era riuscita a costruirsi a Milano.