Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori. Nel corso della sesta edizione, Flora Gentile è entrata nel cast della fiction Rai e il suo personaggio è legato alle vicende che ruotano attorno ad Achille Ravasi, il suo defunto padre. Durante l'episodio andato in onda sul piccolo schermo nella giornata di giovedì13 gennaio, Flora ha parlato con Maria della sua famiglia, ma ha lasciato intendere che sia accaduto qualcosa di spiacevole, che l'avrebbe fatta allontanare dai suoi parenti. Pertanto, è ipotizzabile che Gentile non abbia raccontato tutta la verità riguardo al suo passato, avendo detto qualche bugia a riguardo.

Il Paradiso delle signore: Maria e Flora parlano in sartoria

Maria e Flora si sono lasciate andare a confidenze all'interno della sartoria de Il Paradiso delle signore. La futura moglie di Rocco e la stilista hanno chiacchierato ed hanno iniziato una conversazione riguardo all'imminente matrimonio di Puglisi con cugino di Salvatore. Nell'episodio andato in onda in televisione il 13 gennaio, Flora ha detto alla sarta: ''Quando ero piccola anch'io avevo tanti zii e cugini, poi è andato tutto perduto''. A quel punto, Maria ha voluto sapere qualcosa in più in merito alla dichiarazione della stilista.

Il Paradiso delle signore: la famiglia perduta di Flora

A tal proposito, la sarta ha replicato: ''E come mai?

Non è più in contatto con loro?''. Sentendo le domande della collega, Gentile ha provato a tergiversare, ma la sua espressione sembrava indicare che stesse mentendo. Infatti, la stilista ha semplicemente affermato: ''No, ci siamo sparpagliati un po' tutti per l'America, però ho sempre avuto tanti amici''. Maria, allora, ha ricordato a Flora che gli amici non sono come una famiglia.

A quel punto, la figlia di Achille si è incupita, al punto che la sarta si è dovuta scusare con lei per essere stata fuori luogo con le sue affermazioni.

Il Paradiso delle signore: il mistero di Achille Ravasi e la posizione di Flora

Flora è arrivata a Milano all'inizio della sesta stagione e ha lasciato gli Stati Uniti per vivere nel capoluogo lombardo.

L'intento della stilista era di cercare la verità, riguardo la morte di suo padre. Achille, infatti, era deceduto misteriosamente in America, durante il viaggio di nozze con Adelaide. Nelle puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda in televisione, la stilista ha sempre parlato di Ravasi e del fatto che non lo aveva mai conosciuto, ma non ha mai fatto cenno ad altri membri della sua famiglia. Infatti, anche in occasione delle festività natalizie, Gentile si è recata in America per trascorrere le vacanze con i suoi amici e non con i parenti. Cosa è accaduto quindi agli zii e ai cugini di Flora? Come mai la dipendente del negozio di Vittorio Conti non è più in contatto con loro? Flora potrebbe avere mentito riguardo al suo passato? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se si scoprirà qualche retroscena riguardo ai familiari della figlia di Achille Ravasi.