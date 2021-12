Le puntate attualmente in onda della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Lucrezia Massari, che interpreta il ruolo di Flora, in una recente intervista ha parlato del suo personaggio e del rapporto con i Guarnieri. Secondo l'attrice, la stilista tornerà da New York sia sorridente, che corrucciata. Inoltre, il carattere di Gentile starebbe cambiando, al punto da non riuscire più ad odiare Adelaide e Umberto. Infatti, la figlia di Achille Ravasi ha scoperto dalla contessa e da suo cognato la verità su suo padre e non nutrirebbe più risentimento nei confronti del papà e della zia di Marta.

Il Paradiso delle signore: Flora fa un viaggio di tristezza e speranza

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore attualmente in onda su Rai 1, Flora ha salutato gli amici e colleghi dell'atelier prima di partire per le vacanze natalizie a New York. Infatti, in un recente episodio, la figlia di Ravasi ha fatto dei regali per le Veneri prima di lasciare Milano per trascorrere le festività negli Stati Uniti. Negli ultimi episodi, la stilista del negozio di moda diretto da Vittorio Conti ha scoperto la verità su suo padre Achille che, durante la sua vita, ha commesso truffe e ha ingannato donne ricche per estorcere il loro patrimonio. In particolar modo, la stilista è stata informata del passato di suo papà da Umberto Guarnieri e dalla contessa Adelaide.

Dopo avere conosciuto il passato di Ravasi, Gentile ha deciso di tornare per un po' di tempo negli Stati Uniti e, a tal proposito, Lucrezia Massari ha affermato: ''Flora fa un viaggio di tristezza e di speranza''.

Il Paradiso delle signore: il rapporto fra i Guarnieri e Flora

L'attrice che interpreta la stilista de Il Paradiso delle signore ha anche svelato che stato d'animo avrà il suo personaggio al rientro da New York.

A tal proposito, Lucrezia ha dichiarato che Flora sarà sorridente e corrucciata. Inoltre, Massari ha parlato del rapporto fra Gentile e i Guarnieri che, da poco tempo, le hanno raccontato la verità su suo padre. In particolar modo, l'attrice ha affermato: ''Il carattere di Flora è già segnato, sta già cambiando: non riesce più a odiare i Guarnieri''.

Il Paradiso delle signore: i Guarnieri non sono più odiati da Flora

Dopo aver conosciuto la verità, la stilista ha cambiato atteggiamento nei confronti della contessa Adelaide e di Umberto Guarnieri. Infatti, dopo averli odiati inizialmente per avere sospettato che avessero ucciso suo padre per un motivo ignoto e avere scoperto la verità dietro al decesso di Achille, Gentile avrà un altro stato d'animo. Infatti, Lucrezia Massari ha rivelato un retroscena sul suo personaggio: ''Si sente quasi in colpa per avere pensato male di loro''. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo e la messa in onda delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire cosa accadrà nelle vite di Flora, Achille e Adelaide e se veramente ci sarà una tregua fra la stilista e i Guarnieri o se la contessa e suo cognato avranno ancora questioni in sospeso con la figlia di Ravasi.