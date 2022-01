Si fanno sempre più intriganti le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta. Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda nei prossimi mesi, saranno ricche di colpi di scena. L'attenzione si focalizzerà sulla coppia che ha emozionato i telespettatori della fortunata soap. Si tratta di Ludovica e Marcello: la loro relazione entrerà in crisi a causa di Flavia. Una volta scoperto che la figlia è fidanzata con il barman, la madre della contessina farà di tutto per allontanare i due innamorati.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello lascia Villa Bergamini

La relazione tra Barbieri e la contessina Brancia ha emozionato i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Nonostante l'evidente differenza di ceto, i due ragazzi non hanno mai smesso di amarsi, decidendo addirittura di intraprendere una convivenza. Stanchi di vedersi di nascosto, Ludovica e Marcello hanno deciso di approfittare della gentilezza di Cosimo per trasferirsi a Villa Bergamini. I due innamorati hanno iniziato una convivenza che molto presto potrebbe essere interrotta. Dopo anni, Flavia ha infatti deciso di tornare a Milano per trascorrere alcuni giorni insieme alla figlia, in vista delle festività natalizie.

Per questo, la vice presidentessa del Circolo ha invitato il suo fidanzato a lasciare la loro dimora per evitare che la madre potesse scoprire la loro relazione. Marcello è tornato a vivere a casa di Armando ma non ha mai smesso di pensare alla sua fidanzata. Su consiglio di Ferraris, inoltre, il socio della Caffetteria era intenzionato a presentarsi alla suocera, rivelandole di amare immensamente la figlia.

Il Paradiso 6, Marcello e Ludovica in crisi

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che verranno trasmesse nei prossimi mesi, rivelano nel dettaglio che Flavia impedirà la relazione tra la figlia e Marcello. La madre della contessina ha scoperto che la figlia è fidanzata con il direttore di sala del Circolo e, come vedremo nei prossimi episodi, non perderà l'occasione di rivelarlo alla figlia.

Flavia conosceva già Marcello in quanto era il loro autista di famiglia. Non essendo Barbieri di pari ceto della famiglia Brancia, la signora farà di tutto per convincere la figlia a lasciare il suo fidanzato. L'obiettivo della Brancia sarà quello di dare come sposa Ludovica ad un uomo più abbiente, che possa tenerle testa e soddisfarla economicamente. Ludovica si farà convincere dalla madre? Dagli spoiler da poco diffusi sembrerebbe che le due saranno protagoniste di un duro scontro e che Marcello soffrirà molto per amore.