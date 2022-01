Questo 2022 ha riservato già diverse sorprese per i protagonisti di Un posto al sole. Dopo l'addio di Michele e Angela, a salutare stavolta gli spettatori è Vittorio Del Bue. L'espediente narrativo, che giustifica questa partenza, non è dei più originali. Il ragazzo è infatti partito per un viaggio, di lavoro, in Europa che lo terrà lontano da Napoli per un tempo indeterminato. Ma cosa ne sarà della sua storia con Speranza e, soprattutto, Vicky Beef tornerà nuovamente nella soap?

Upas: Vittorio lascia Napoli

Rispetto a Michele e Angela, Vittorio è, probabilmente, quello che rischia più di tutti di non tornare.

Tale personaggio infatti non ha lasciato nessuna questione irrisolta, fatta eccezione per la storia d'amore con Speranza (Mariasole Di Maio), che però non è mai realmente decollata. Per quanto riguarda la sua famiglia, Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) e il piccolo Lollo hanno, già da tempo, trovato una loro dimensione narrativa che si stacca totalmente da quella del giovane.

Un posto al sole: diviso tra Alex e Anita

Negli ultimi tempi Vittorio non aveva mai trovato una sua collocazione ben definita all'interno della soap. Il giovane veniva usato molto spesso come confidente di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e di Rossella (Giorgia Gianetiempo), decisamente troppo poco per giustificare la sua presenza.

L'ultima grande storyline, che l'ha visto protagonista, è stata quella del triangolo amoroso con Anita e Alex. Lì gli autori avevano fatto, decisamente, un buon lavoro, ma con la partenza di Ludovica Bizzaglia prima, e Maria Maurigi poi, quella vicenda è stata chiusa definitivamente. Al momento risulta difficile capire se Vittorio possa tornare o meno, la possibilità c'è, ma è anche vero che il viaggio in Europa è un espediente che lascia aperto a diverse soluzioni.

Il giovane potrebbe tornare in tempi brevissimi così come decidere di restare all'estero. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali e Amato D'Auria è ancora in sigla. Non resta quindi che attendere le prossime settimane per capire se ci saranno sviluppi.

Un posto al sole, le partenze di Michele e Angela

Se sul ritorno di Vittorio c'è ancora un grosso punto interrogativo, il discorso in merito ad Angela (Claudia Ruffo) e Michele (Alberto Rossi) risulta decisamente più incoraggiante.

Per quanto riguarda Saviani va detto che l'attore ha ammesso di non conoscere il suo futuro, tuttavia risulta difficile che un personaggio storico possa dire addio. Inoltre la questione con Silvia risulta tutt'altro che chiusa. Per quanto riguarda la moglie di Franco, la questione è ancora più semplice. In questo caso si tratta infatti di un arrivederci. Tale personaggio, dopo questo viaggio di lavoro, tornerà al suo post anche se non ci sono ancora date ufficiali.