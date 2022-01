La vita sentimentale di Vittorio Conti avrà dei risvolti inaspettati ne Il Paradiso delle Signore 6 in onda prossimamente su Rai 1. Nelle nuove puntate del 2022, stando alle anticipazioni, l'uomo ritroverà un suo equilibrio e riuscirà ad aprire il suo cuore ad un nuovo amore. Di chi si tratterà? All'inizio della sesta stagione la candidata ideale sembrava Tina Amato, la giovane cantante sposata con Sandro Recalcati. Adesso le ipotesi più accreditate sono incentrate sulla cognata Beatrice, sulla capocommessa Gloria e, ancora una volta, sulla moglie Marta.

Trame 2022 de Il Paradiso delle signore 6: nuovo amore per Vittorio, ma non si esclude il ritorno di Marta

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda nel 2022 porteranno una ventata di novità nelle trame della soap incentrate su Vittorio Conti. Come i telespettatori hanno avuto modo di vedere al termine della quinta stagione, il direttore del grande magazzino milanese, dopo la partenza di Marta, si è ritrovato solo. Infatti, i coniugi Conti si sono detti addio e la giovane è partita per gli Stati Uniti. A Vittorio non è rimasto altro che "reinventarsi" senza la moglie accanto, gettandosi a capofitto nel lavoro. Nelle puntate più recenti, l'uomo sembra aver superato la sofferenza per il fallimento del suo matrimonio.

Secondo le anticipazioni rilasciate sul web, molto presto l'ex pubblicitario riprenderà in mano la sua vita sentimentale e tornerà ad amare ancora una volta. Tuttavia, stando ai rumor che circolano in rete, non è escluso che Marta ritorni a Milano e che si ricongiunga al marito.

Tina 'fuori dai giochi': Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 2022

Sin dalle prime settimane di programmazione de Il Paradiso delle signore 6 il ritorno del personaggio di Tina è stato percepito come un espediente perché Vittorio non fosse più visto come un marito abbandonato e dedito soltanto al lavoro. La figlia di Agnese, infatti, è stata sin da subito una spalla per Conti, il quale a sua volta si è rivelato un prezioso amico per la giovane siciliana.

Non bisogna dimenticare che anche la cantante ha avuto e continua ad avere vari problemi: l'operazione alle corde vocali, la crisi con il marito Sandro e le tensioni familiari. Tra i due, come il pubblico ha visto, è scattato quasi un bacio, ma il fatto non ha avuto alcun seguito. Inoltre, stando alle anticipazioni, presto Recalcati potrebbe fare una capatina a Milano. Dunque, al momento, Tina è "fuori dai giochi".

Spoiler de Il Paradiso delle signore 6: Vittorio tra Beatrice e Gloria

Ad avvicinarsi al direttore de Il Paradiso delle signore potrebbero essere Beatrice oppure Gloria. Con la cognata non sarebbe la prima volta. Infatti, in passato tra i due c'era stato del tenero e, in assenza di Marta, già nella quinta stagione la fedeltà di Conti aveva iniziato a vacillare.

Infine, la contabile ha trascorso insieme a lui le recenti festività natalizie. Oltre a Beatrice, alcuni rumor sul web menzionano Gloria, la capocommessa del grande magazzino. Quest'ultima ipotesi, forse la più improbabile, potrebbe riferirsi a un avvicinamento amichevole, più che a un interesse amoroso. In ogni caso, le anticipazioni rivelano l'arrivo di un nuovo amore per Vittorio, ma bisognerà attendere ancora un po' per sapere chi sarà la fortunata.