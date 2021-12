In questi giorni ha fatto molto scalpore la notizia di un probabile addio di Angela e Vittorio da Un posto al sole. In entrambi i casi si tratterebbe solo di pause, di cui però non si conosce, ancora, la durata. A questa lista ora si aggiunge però un altro protagonista molto amato dai fan della soap opera partenopea. Alberto Rossi, noto agli spettatori di Upas per il ruolo di Michele Saviani, ha postato un breve video sui suoi profili social, in cui ha ringraziato i fan per il calore e l'affetto dimostratigli finora. L'attore ha anche parlato del suo futuro nella soap e dell'eventuale ritorno del suo personaggio.

Un posto al sole, tempo di addii

Con la fine del 2021 alle porte è tempo di cambiamenti per Un posto al sole. Quello che sta accadendo non è però una novità, spesso infatti gli attori sono costretti a turnazioni in modo da permettere ad altri protagonisti di avere maggiore spazio. Ma quali sono le maggiori novità?

Dopo il rientro "lampo" di Otello (Lucio Allocca), Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano), rientreranno nella soap, anche il vigile Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) e sua sorella Bice (Lara Sansone). A breve invece dovrebbero partire, anche se con motivazioni diverse, Angela (Claudia Ruffo) e Vittorio (Alessandro Amato D'Auria). A questa lista si aggiunge anche Michele Saviani (Alberto Rossi) partito per Milano, per motivi di lavoro.

Ma che ne sarà di lui?

Un posto al sole, il futuro di Silvia e Michele

Michele ha lasciato ufficialmente Un posto al sole ed al momento non si conosce la durata di questo addio. Lo stesso attore ha ammesso di non conoscere il futuro del suo personaggio. Gli spettatori non potranno vedere quindi le avventure di Saviani a Milano e, almeno per adesso, non ci sarà nessuna riappacificazione tra lui e Silvia (Luisa Amatucci).

Quanto a quest'ultima, a breve dovrebbe lasciare Napoli assieme ad Otello per trascorrere le vacanze di Natale ad Indica, ma in seguito dovrebbe rientrare. Cosa succederà però a questo punto? Verrà portata avanti la storia tra lei e Giancarlo o ci saranno sviluppi diversi? Purtroppo non ci sono informazioni a riguardo e occorrerà attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Un posto al sole, parla Alberto Rossi: 'Michele per ora è uscito, vedremo cosa succederà'

Alberto Rossi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al futuro di Michele Saviani, queste le sue parole: " Michele si è allontanato da Un posto al sole. Io non so niente, ma qualora sapessi qualcosa non potrei comunque dirvi niente, per obblighi contrattuali" e ha aggiunto: "mi chiedete se e quando tornero? Io non posso rispondere a queste domande, ma è ovvio che per il momento una partenza c'è stata". L'attore non ha voluto quindi sbilanciarsi ma ha ammesso che, almeno per il momento, non ci sarà spazio per Michele. A questo punto non resta che attendere per conoscere eventuali sviluppi.