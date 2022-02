L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 si avvia verso l'atteso finale di questa fortunata stagione, che continua a regalare grandi emozioni al pubblico di Rai 1.

Grandi colpi di scena sono in arrivo in quelle che saranno le puntate conclusive di questa stagione: occhi puntati in primis sulle vicende di Sandro e Tina, che decideranno di prendere in mano le redini della loro storia d'amore e potrebbero scoprire ben presto di essere in attesa del loro primo figlio. Spazio poi alle vicende di Umberto che continuerà a ingannare la contessa Adelaide.

Torna il sereno tra Sandro e Tina ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 continueranno a esserci Sandro e Tina. I due, dopo un periodo decisamente burrascoso e di grande tensione, riusciranno a ritrovare di nuovo la serenità e riprenderanno in mano le redini del loro rapporto.

Così Sandro e Tina saranno pronti a ricucire quello strappo che li aveva allontanati, rischiando di portarli per sempre a intraprendere due strade totalmente differenti.

Sandro e Tina decideranno di uscire di scena e dopo aver lasciato Milano si trasferiranno nuovamente a Londra, la città che aveva visto nascere e sbocciare il loro amore.

Tina potrebbe scoprire di essere incinta di Sandro

Le sorprese potrebbero non essere finite qui, dato che in questi ultimi episodi trasmessi in tv Tina Amato ha più volte ammesso che il suo sogno sarebbe quello di poter avere al più presto una famiglia tutta sua.

La figlia di Agnese desidera diventare mamma del suo primo figlio e in questo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore non si esclude che Tina e Sandro possano scoprire di essere in attesa di un bambino.

Una notizia che sicuramente non passerebbe inosservata e che segnerebbe definitivamente un nuovo inizio per questa coppia che, dopo mille vicissitudine, è riuscita a ritrovare la felicità di un tempo.

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, al centro delle trame de Il paradiso 6 continua a esserci anche il commendatore Umberto Guarnieri, che ha dovuto affrontare il ritorno della contessa Adelaide.

Umberto inganna la contessa Adelaide nel finale de Il Paradiso 6

Un ritorno che, tuttavia, metterà Umberto in una posizione scomoda: l'uomo, infatti, ingannerà la contessa e la terrà all'oscuro di quello che è accaduto in sua assenza.

Il commendatore Guarnieri, infatti, non rivelerà alla donna di averla tradita con Flora Ravasi e di esserci finito a letto insieme.

Umberto, quindi, ingannerà e giocherà sporco alle spalle di Adelaide ma, come ha svelato lui stesso in una recente intervista, è in arrivo una super sorpresa, legata a questo triangolo, che gli spettatori vedranno nel corso del gran finale de Il Paradiso 6.