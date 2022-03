Nuove rivelazioni metteranno fortemente in crisi Stefania Colombo. Una delle protagoniste principali de Il Paradiso delle Signore apprenderà che sua madre è Gloria Moreau, la capo commessa dell'atelier con la quale ha stretto un bellissimo rapporto. Dopo aver scoperto di non essere orfana di madre, Stefania deciderà di scappare di casa, lasciando l'abitazione dove vive attualmente con Ezio e Veronica. Puntata dopo puntata, la signorina Colombo potrebbe non perdonare i genitori per le menzogne raccontate. La ragazza potrebbe quindi lasciare la città per trasferirsi altrove e dedicarsi alla sua carriera lavorativa.

Il Paradiso delle Signore: la sconvolgente scoperta di Stefania

Già da alcune settimane, i fan de Il Paradiso delle Signore continuano a chiedersi se e come Stefania scoprirà che sua madre non è morta come le hanno fatto credere. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, sembrerebbe che il castello di bugie raccontato fin ora da Ezio e Gloria crollerà improvvisamente, causando una crisi nei confronti della giovane Venere. Tutto avrà inizio quando la signorina Colombo sospetterà che il padre possa avere una relazione con un'altra donna. La commessa del grande magazzino milanese non ci metterà molto a capire che si tratterà di Gloria Moreau. Per salvare il rapporto tra il padre e Veronica, Stefania deciderà di affrontare il padre ma alla fine non ci riuscirà.

Tuttavia, inizierà a pedinare il direttore della Ditta Palmieri, fino a coglierlo in flagrante nel bel mezzo di una conversazione con la capo commessa. Avrà così la prova schiacciante che Ezio e Gloria sono amanti.

Il Paradiso 6, Colombo in crisi non perdona i genitori

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Stefania sarà molto vicina alla verità sulla madre.

L'aspirante giornalista troverà una lettera di confessione scritta da Gloria e da lì capirà che il legame che la unisce alla signorina Moreau non è solo una semplice amicizia. Non avendo altra scelta, la capo commessa dell'atelier milanese si troverà costretta a raccontare come stanno realmente le cose alla ragazza, rivelando così di essere sua madre.

Sotto shock per quanto accaduto, Stefania scoppierà in lacrime e deciderà di non rientrare a casa, chiedendo ospitalità alle sue migliori amiche. Data la sua reazione non positiva, si ipotizza che, dopo aver metabolizzato l'accaduto, Stefania possa decidere di non perdonare i suoi genitori, per le bugie raccontate. Sarà infatti difficile per la figlia di Ezio perdonare in primis il padre per averle fatto credere che la madre fosse morta e successivamente rimproverare Gloria per averla abbandonata, nonostante le difficoltà.