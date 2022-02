Svolta nelle nuovissime puntate Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda nel mese di marzo 2022 su Rai 1 in prima visione assoluta. La verità viene a galla dopo tanto tempo, forse troppo. Stefania intercetterà una lettera di Gloria nella quale è scritto che è sua madre. Turbata e delusa, la giovane Colombo prenderà una decisione avventata, mettendo in allarme tutti. Veronica, che si sentirà ormai un'estranea, potrebbe reagire in modo inaspettato. Di seguito, le anticipazioni a riguardo.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni marzo: Stefania ritrova sua madre

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Stefania inizierà a capire che c'è qualcosa che non va nel rapporto tra Ezio e Veronica che, fino a poco tempo fa, si guardavano con amore e avevano progettato di sposarsi. Il matrimonio è andato a monte dopo il caos causato dalla lettera minatoria scritta da Gemma che ha mandato nel panico Gloria.

Sebbene Gemma abbia confessato di essere la responsabile della missiva, scagionando la povera Veronica, che l'aveva coperta rischiando di perdere per sempre Ezio, le cose non cambieranno affatto, anzi.

Ezio e Gloria sono sempre più vicini e in diverse occasioni hanno sfiorato il bacio.

A scostarsi è stata la dolce Moreau, che non vuole rovinare la felicità di Stefania, così felice di aver trovato il calore famigliare. Tutto, però, è destinato a cambiare per sempre.

Ebbene sì, perché Stefania intercetterà una lettera di Gloria nella quale è scritta tutta la verità. Sconvolta, racconterà tutto a Marco.

Gloria parte per sempre? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

In realtà, oltre a Gemma, anche Marco ha messo una pulce nell'orecchio a Stefania che l'ha portata a indagare su Ezio. La prima ipotesi della giovane Colombo è che suo padre abbia un'altra donna e che questa non sia altro che Gloria. La verità, come sappiamo, è molto diversa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che Gloria, messa con le spalle al muro, sarà costretta a dire a Stefania che è sua madre e che è stata costretta ad abbandonarla per non finire in carcere.

La reazione di Stefania sarà molto forte, tanto da scappare facendo perdere le sue tracce. Veronica, furiosa, intimerà a Gloria di stare lontana dalla sua famiglia, o quel che ora ne resta.

Davanti a questa gravosa situazione, non escludiamo che Gloria possa prendere una decisione sofferta, allontanandosi per sempre da Milano. Nonostante ami Stefania, non vuole che perda la sua stabilità. Inoltre, ha promesso a Veronica che non rovinerà il suo rapporto con Ezio, non è sua intenzione.

Resta da capire come reagirà Ezio se davvero Gloria sparisse una seconda volta dalla sua vita. Ormai è palese che la ami ancora e crediamo che non se la lasci scappare, non adesso che pare aver fatto chiarezza sui suoi reali sentimenti.