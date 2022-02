Il gran finale de Il Paradiso delle Signore 6 promette ancora colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che si ritroverà a dover gestire delle grane sul lavoro ma anche nella sua vita privata.

Spazio poi alle vicende di Umberto che, dopo essersi lasciato andare alla passione con Flora Ravasi, farà i conti col ritorno di Adelaide e potrebbe ritrovarsi nei guai con la sua amata contessa.

Dante vuole rovinare Umberto e Vittorio ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Vittorio Conti nel gran finale de Il Paradiso delle signore 6 dovrà rapportarsi con la minaccia rappresentata da Dante.

Il perfido e astuto Romagnoli, infatti, non si farà problemi ad andare avanti per la sua strada portando avanti la sua battaglia contro Umberto e Vittorio.

Lo scopo di Dante, infatti, sarà quello di riuscire a portare via il negozio ai suoi due rivali e in un primo momento riuscirà a colpire Umberto Guarnieri, dato che riuscirà a portargli via le quote.

Lo scopo di Dante, però, sarà quello di entrare in possesso pienamente del grande magazzino: per farlo, quindi, potrebbe giocare sporco alle spalle di Vittorio.

Ma, come se non bastasse, in questo atteso finale di stagione de Il Paradiso delle signore 6, ci sarà spazio anche per un avvicinamento clamoroso tra Dante e Beatrice, che non passerà affatto inosservato.

Vittorio potrebbe essere innamorato ancora di sua cognata Beatrice

In particolar modo, infatti, tra Romagnoli e la cognata di Vittorio ci saranno dei momenti di tenerezza e complicità. Il proprietario del grande magazzino si renderà conto di quello che sta accadendo e non esiterà ad intervenire.

Vittorio, infatti, apparirà geloso di questa situazione e chissà se, questo avvicinamento sospetto tra Dante e Beatrice, non possa riaccendere in lui dei sentimenti che ormai credeva fossero sopiti.

Del resto, in passato, tra Conti e sua cognata ci furono dei momenti di grande passione, i quali lasciavano quasi sperare in un ritorno di fiamma dopo il flirt giovanile.

Cosa accadrà a questo punto? Vittorio cercherà di fare il possibile per riconquistare Beatrice e "strapparla via" dalle braccia di Dante? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Umberto potrebbe finire nei guai con Adelaide ne Il Paradiso 6

Occhi puntati anche su Umberto Guarnieri: dopo la notte di passione con Flora, chiederà alla stilista di "chiudere" la loro relazione, complice anche il ritorno a casa di Adelaide.

Tuttavia, nel finale de Il Paradiso delle signore 6, Umberto potrebbe ritrovarsi nei guai con Adelaide nel caso in cui venisse fuori la verità sulla notte di passione con Flora e, in tal caso, la reazione della contessa potrebbe non essere affatto delle migliori.