Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le vicende della sesta stagione della soap stanno travolgendo tantissimi telespettatori che sono curiosi di scoprire come si concluderà il caso Ravasi e se Adelaide tornerà a Milano. Nel frattempo i fan di Rai1 hanno avuto modo di assistere a quanto accaduto durante l'assenza della contessa di Sant'Erasmo. Il commendatore e la giovane stilista si sono lasciati trasportare dalla passione ed hanno trascorso la notte insieme. Tuttavia si ipotizza che molto presto Flora potrebbe scoprire di aspettare un bambino da Umberto, dando così vita a nuove ed appassionanti storie.

Il Paradiso delle Signore, Ravasi aiuta Adelaide

Importanti colpi di scena potrebbero colpire nuovamente la famiglia Guarnieri. Al centro delle trame nelle puntate attualmente in onda, Umberto potrebbe fare i conti con un importante verità che molto presto dovrà svelare alla sua amata cognata. Come visto nei precedenti episodi, Adelaide ha deciso di lasciare tempestivamente Milano perchè indagata per la morte dell'ex marito Achille Ravasi. Per difendere la reputazione della sua famiglia, la contessa non ha dato più notizie, facendo preoccupare molto il commendatore. Grazie al supporto di Marco e Flora, il padre di Marta è momentaneamente riuscito a depistare le indagini, raccontando ai conoscenti di Adelaide che la donna si è recata in Svizzera per un evento di beneficenza.

Nel frattempo a Villa Guarnieri, è cresciuta sempre di più l'intesa tra Umberto e Flora: la giovane stilista non ha potuto fare a meno di ammettere a se stessa i sentimenti che prova nei confronti del commendatore. Ecco che è successo qualcosa del tutto inaspettato e che si alimenterà sicuramente nuove vicende. Umberto e la giovane Ravasi hanno trascorso una notte d'amore al termine del quale la stilista si è svegliata senza l'amante.

Il padre di Marta infatti si è messo subito al lavoro per trovare l'amata contessa.

Il Paradiso 6, passione tra la stilista ed il commendatore

La notte di passione trascorsa tra la figlia di Achille e Umberto potrebbe indubbiamente alimentare nuove vicende che riscuoteranno non poco successo. Nei prossimi episodi infatti, Flora potrebbe scoprire di aspettare un bambino dal commendator Guarnieri e non potrà fare a meno di rivelarlo ad Adelaide.

Come reagirà la contessa dopo aver scoperto il tradimento del cognato?. Al momento non si hanno conferme a riguardo ma sicuramente le trame dei nuovi episodi saranno ricche di colpi di scena. Per scoprirle non resta che seguire l'appuntamento pomeridiano della soap, in onda dal lunedì al venerdì.