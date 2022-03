La soap opera Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli per il 2022 raccontano che Tina Amato (Neva Leoni) era arrivata a Milano dicendo a parenti e amici di essere stata tradita da Sandro Recalcati (Luca Capuano). L'adulterio subito dalla cantante, però, era solo una menzogna inventata dalla ragazza esclusivamente per giustificare la separazione dal marito. Quest'ultimo ha poi raggiunto la figlia di Agnese Amato (Antonella Attili) nel capoluogo lombardo col l'intento di riconciliarsi con lei e, grazie anche all'aiuto di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), è riuscito nell'impresa e la coppia è partita nuovamente alla volta di Londra.

Sandro potrebbe essersi riavvicinato a Tina soltanto per vendicarsi di essere stato tradito

La reticenza di Tina nell'avvicinarsi nuovamente al marito, dopo che quest'ultimo ha fatto di tutto per riconquistarla, potrebbe celare un significato nascosto. La giovane Amato, come anticipato, non è stata tradita da Sandro ma potrebbe, invece, essere stata lei a venir meno alla fedeltà coniugale, concedendosi un flirt con un altro uomo.

Se tale ipotesi dovesse risultare concreta, la riluttanza della figlia di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) nell'accettare una riconciliazione col discografico nasconderebbe il timore che lo stesso possa fingere di riappacificarsi solo per vendicarsi a sua volta.

Malgrado ciò, Sandro è riuscito nuovamente a far breccia nel cuore della sua amata e la coppia è partita per Londra.

Forse Tina ha accantonato ogni dietrologia, credendo che il marito volesse, senza secondi fini, mettere una pietra sopra a ciò che è stato e cominciare davvero una nuova vita assieme a lei.

Recalcati potrebbe scoprire che Tina aspetta un figlio da un altro uomo e la coppia trovarsi nuovamente in crisi

Un'ulteriore ipotesi sulla coppia formata da Tina e Sandro, invece, potrebbe concretizzarsi una volta che i coniugi sono arrivati in Gran Bretagna.

Una volta a Londra, difatti, Recalcati potrebbe scoprire che la moglie aspetta un bambino da un altro uomo, gravidanza figlia dell'eventuale tradimento della cantante nei riguardi del discografico.

L'idillio amoroso tra i due, quindi, non durerebbe granché e la coppia scivolerebbe inevitabilmente in una nuova crisi dalla quale, però, sembrerebbe molto più complicato uscire.

Alla luce dei fatti, Tina potrebbe decidere di tornare a Milano a casa dei genitori per trascorrere la gravidanza in maniera più serena possibile. La giovane Amato, però, in quel caso si troverebbe costretta a dire tutta la verità alla madre, ma anche al fratello Salvatore (Emanuel Caserio).