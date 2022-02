Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Tina Amato (Neva Leoni) ha smesso di cantare per un problema alle corde vocali, il quale dovrebbe essere stato risolto grazie all'operazione alla quale la ragazza si è sottoposta. A supportare nonché a convincere la giovane Amato ad andare sotto i ferri ci sono stati, ovviamente, la mamma Agnese Amato (Antonella Attili) e il fratello Salvatore (Emanuel Caserio) ma anche Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Col proprietario dell'atelier, oltre a essersi sbilanciata in qualche dettaglio inerente la sua vita passata, Tina ha avuto anche una fugace parentesi passionale. A non essere presente durante questo delicato momento della cantante, invece, è stato Sandro Recalcati (Luca Capuano), il quale è tornato a Milano apparentemente per riconquistare la sua amata ma, in realtà, il desiderio reale del discografico potrebbe essere vendicarsi della stessa.

Tina ha detto ad amici e parenti di essersi separata da Sandro perché lui l'ha tradita

Il bandolo della matassa in quest'intricata storia tra Tina e Sandro sembra essere rappresentato dalla parola 'tradimento'. La giovane Amato, difatti, ha sempre esternato alle persone care che la motivazione chiave dietro alla separazione col marito sia stata l'adulterio dello stesso nei suoi riguardi.

Ciò spiegherebbe la reticenza della cantante nel riavvicinarsi al marito, nonostante quest'ultimo, da quando è tornato a Milano, sembri provare in ogni modo a riconquistarla. Sandro sta ricevendo il supporto morale di Agnese e Salvatore e l'aiuto pratico di Vittorio per organizzare sorprese a Tina, ma la ragazza o reagisce male o non apprezza gli sforzi di Recalcati e continua a tenerlo a distanza.

Sandro potrebbe volersi vendicare di Tina

Nelle prossime puntate de il Paradiso delle Signore 6, in realtà, si scoprirà che Sandro non ha mai tradito Tina e che la cantante ha inventato questa menzogna esclusivamente per fornire una giustificazione a parenti e amici per la loro separazione.

Il tradimento, invece, potrebbe essere avvenuto a parti invertite, ovvero a commettere l'adulterio sarebbe stata la giovane Amato nei riguardi di Recalcati.

Stando a questa ipotesi, Tina avrebbe inventato il tutto per nascondere il suo gesto poco leale alle persone care, mentre il ritorno di Sandro nel capoluogo lombardo avrebbe tutt'altra motivazione rispetto alla riconquista della donna.

Il discografico, difatti, potrebbe tentare una riconciliazione con la cantante soltanto per riacquistare la fiducia della ragazza e, una volta ottenuta, vendicarsi tradendola a propria volta.