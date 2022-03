Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera nostrana da lunedì 7 a venerdì 11 marzo, rivelano che il feeling sempre più evidente tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) non passerà inosservato a Stefania Colombo (Grace Ambrose), la quale comincerà a nutrire dei sospetti che tra il padre e la capo commessa ci sia del tenero. Intenzionata a scoprirne di più, Colombo junior guarderà con attenzione i comportamenti della sua famiglia e, al contempo, origlierà uno scambio di vedute tra Teresio e Moreau.

Stefania, inoltre, cercherà di venire a capo della verità facendo delle domande dirette a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e ad Ezio, ma quest'ultimi tergiverseranno con arguzia. La Venere, inoltre, intercetterà una lettera della capo commessa, così la sua superiore sarà costretta ad ammettere di essere sua madre, notizia che spingerà Stefania a tornare a casa Colombo. Rifugiatasi sulle prime nell'appartamento dalle colleghe Maria Puglisi (Chiara Russo) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa), la figlia di Ezio e Gloria deciderà di fuggire.

Ezio e Gloria potrebbero mettersi alla ricerca della figlia

Disperati per la fuga di Stefania, Ezio e Gloria potrebbero far fronte comune, in barba alla richiesta di stare lontana dal compagno fatta da Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) alla capo commessa, per mettersi alla ricerca della loro figlia.

Inizialmente, i genitori della giovane Colombo chiederanno informazioni alle persone più vicine alla Venere, come appunto Maria e Irene, ma la commessa e la sarta non sapranno fornirgli indicazioni sulla meta della ragazza.

Teresio e Moreau, successivamente, potrebbero chiamare zia Ernesta (Pia Engleberth) per informarsi se la loro figlia ha cercato asilo a Lecco, ma anche stavolta per i due sarebbe un buco nell'acqua.

Stefania potrebbe far perdere le sue tracce e mandare in panico i genitori

Stefania, però, potrebbe essere talmente turbata dalla scoperta che la propria madre è viva e vegeta da decidere di far perdere le sue tracce per qualche tempo. Vogliosa di schiarirsi le idee dribblando opinioni e giudizi delle persone care, Colombo junior potrebbe voler restituire ai genitori la sofferenza subita non fornendo loro alcun indizio sul luogo dove andrà.

Facile intuire come Ezio e Gloria sarebbero totalmente in panico se tale ipotesi dovesse concretizzarsi e, magari, potrebbero anche comprendere che nascondere la verità a Stefania per così tanti anni non è stata una mossa saggia.