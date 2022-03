Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e, in vista del gran finale di questa seguitissima stagione, per Umberto e Adelaide potrebbe arrivare la resa dei conti finale.

I due, infatti, rischiano di ritrovarsi seriamente nei guai per la vicenda legata alla morte di Achille Ravasi: un vero e proprio giallo, sul quale aleggia ancora il mistero assoluto. Spazio poi alle vicende di Stefania che, dopo aver appreso la verità su mamma Gloria, compirà un gesto forte e del tutto inaspettato.

Dante e Fiorenza potrebbero incastrare Umberto e Adelaide nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6 che volge verso il finale di stagione, ci saranno le vicende della coppia Umberto-Adelaide.

La contessa è rientrata in città ed ha affrontato il processo col Magistrato circa il caso della morte di suo marito Achille Ravasi.

Eppure, sembrerebbe che ad oggi non sia emersa ancora tutta la verità su questa vicenda, dato che c'è quella lettera che Umberto ha scritto a Flora Ravasi, dove ha svelato nei minimi dettagli la verità sulla morte di suo padre.

Tale missiva è finita nelle mani di Dante e Fiorenza: i due hanno ricattato il commendatore Guarnieri e, in cambio del silenzio, hanno chiesto e ottenuto le quote di Umberto per la gestione del Paradiso delle signore.

Umberto e Guarnieri rischiano di finire in carcere

Ma, per il finale di questa stagione de Il Paradiso delle signore, tutto potrebbe mutare. L'attore di Dante, infatti, ha svelato che il suo personaggio sarà particolarmente spietato e questo non esclude il fatto che, assieme a sua cugina Fiorenza, possa incastrare definitivamente Umberto e la contessa.

Il commendatore e Adelaide, quindi, potrebbero rischiare grosso al punto da finire anche in carcere nel caso in cui Dante e sua cugina, decideranno di portare quella famosa lettera nelle mani del Magistrato che sta seguendo il caso Ravasi e, in quel modo, inchiodare i Guarnieri alle loro responsabilità.

Occhi puntati anche sulle vicende di Stefania: le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la ragazza arriverà il momento della resa dei conti finale, dato che scoprirà tutta la verità sul conto di sua mamma Gloria.

Stefania sparisce nel nulla nel finale de Il Paradiso 6

Per Stefania sarà un vero e proprio choc che si rivelerà molto difficile da superare, al punto che la giovane Venere, sentendosi messa alle strette, compirà un gesto molto forte.

Stefania, infatti, deciderà di far perdere le sue tracce e quindi di sparire via nel nulla, evitando di dare informazioni alle persone che le stanno intorno.

Una scelta che, sicuramente, desterà preoccupazione nel cuore dei suoi genitori, in particolar modo Gloria, che potrebbe sentirsi in colpa per tutto quello che sta accadendo nella vita di sua figlia.