La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e c'è grande attesa per scoprire come finirà il triangolo amoroso formato da Ezio, Gloria e Veronica. Nelle prossime puntate, Gemma ricatterà Stefania e, a quel punto, Ezio potrebbe decidere di interrompere il fidanzamento con Zanatta e rifarsi una nuova vita in Francia con Moreau.

Il Paradiso delle signore: Gemma ricatta Stefania ed Ezio potrebbe chiudere con Veronica

La storia fra Veronica ed Ezio ha vissuto periodi di alti e bassi e i problemi per la coppia sono iniziati quando Gemma ha scritto la lettera minatoria alla capocommessa.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la giovane Zanatta scoprirà la relazione fra Stefania e Marco e vorrà vendicarsi con la sorellastra. A tal proposito, la figlia di Veronica ricatterà la giornalista, chiedendole di scegliere se salvare la sua relazione con Di Sant'Erasmo o proteggere sua mamma. Messa alle strette, la figlia di Gloria sceglierà di rinunciare a Marco. Nel frattempo, Moreau scoprirà quanto accaduto a sua figlia e, pertanto, è ipotizzabile che anche Ezio venga a sapere del ricatto di Gemma. A quel punto, il signor Colombo potrebbe mettere fine alla sua storia d'amore con Veronica, chiudendo definitivamente i rapporti con la sua fidanzata e la sua figliastra.

Il Paradiso delle signore: Gloria potrebbe nascondersi in Francia con Ezio

Una volta terminata la sua relazione con Veronica, Ezio sarebbe libero di tornare con Gloria. Purtroppo, però, per la coppia potrebbe essere difficile vivere in Italia, visto che l'identità della capocommessa de Il Paradiso delle signore è conosciuta da troppe persone.

A quel punto, gli ex coniugi potrebbero decidere di nascondersi in Francia, dove ha vissuto Moreau. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono informazioni certe su un ritorno di fiamma fra i genitori di Stefania, inoltre, nella puntata 160 accadrà un colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il Paradiso delle signore: Stefania si fidanza con Marco, Ezio e Gloria potrebbero andare in Francia

Nella puntata finale della sesta stagione della fiction di Rai 1, infatti, Gloria vorrà andare a costituirsi, per evitare a sua figlia il dolore di perdere l'uomo che ama. Al momento, non è chiaro se la capocommessa andrà o meno dalle forze dell'ordine o se la sua sarà soltanto una volontà per proteggere Stefania. Ezio, venendo a sapere la verità sul ricatto di Gemma, potrebbe fermare la sua ex moglie e proporre a Moreau di andare via dall'Italia insieme. A quel punto, i genitori di Stefania potrebbero affidare la giornalista a Di Sant'Erasmo e scappare in Francia. Non resta che attendere gli episodi finali de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Ezio lascerà Veronica per stare con Gloria.