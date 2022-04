Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alle puntate conclusive preannunciano diversi colpi di scena. In particolar modo, il personaggio di Gemma subirà un'evoluzione negativa, trasformandosi in una persona pronta a tutto, pur di raggiungere i propri scopi. La ragazza, difatti, dopo aver scoperto la relazione fra Stefania e Marco, passerà all'attacco, per rovinare la felicità della sorellastra. Non sopportando di vederla accanto al suo ex fidanzato, escogiterà un piano per separarla dal ragazzo.

Da persona furba userà il segreto di Gloria per ricattare la figlia di Ezio, ponendola nella condizione di scegliere fra la madre ed il fidanzato. Stefania sceglierà inevitabilmente di salvare la madre, evitandole la prigione. Tuttavia, Gloria compirà un gesto coraggioso, permettendo alla figli di continuare ad essere felice con Marco. Gemma, a questo punto, non riuscirà, nonostante la sua cattiveria a riappropriarsi di Marco, anche perché quest'ultimo ama Stefania. Pertanto, potrebbe succedere che nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, la giovane Zanatta esca di scena. Da sottolineare che si tratta di ipotesi, e non di spoiler ufficiali.

Il Paradiso 6, finale di stagione: Gemma contro Stefania

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, Stefania ha finalmente deciso di dare una possibilità a Marco. La ragazza, difatti, pur essendone innamorata, aveva timore di vivere una relazione con lui, dato che non voleva ferire la sorellastra. Ben presto, Gemma ha scoperto che i due stanno insieme, e non ha reagito certo bene, considerando il suo carattere possessivo.

La giovane Zanatta, del resto, era convinta che si sarebbe riappacificata con Marco. Stando alle anticipazioni della prossima settimana di programmazione, la figlia di Veronica passerà alla fase successiva, trasformando la sua rabbia e gelosia in cattive azioni. La giovane userà il segreto di Gloria per ferire la sorellastra, e tentare di allontanarla dal suo ex fidanzato

Il Paradiso 7: la giovane Zanatta potrebbe non essere presente

Le anticipazioni delle puntate conclusive de Il Paradiso delle Signore preannunciano che Gemma ricatterà Stefania, minacciando di denunciare Gloria, qualora lei non dovesse lasciare Marco.

La giovane Colombo, nonostante lo faccia con il cuore spezzato, deciderà di allontanare il fidanzato, per non permettere alla rivale di denunciare la madre. Quest'ultima, intanto, per non darla vinta a Gemma, e soprattutto per consentire alla figlia di non rinunciare a Marco, andrà a costituirsi. Dunque il giovane Sant'Erasmo e l'aspirante giornalista potranno vivere serenamente la loro storia d'amore. La giovane Zanatta, invece, non otterrà nulla da questo ricatto, dato che il suo ex è ormai innamorato di un'altra. A questo punto, non sarebbe da escludere che Gemma possa uscire di scena nel finale di stagione, dato che, con la ricongiunzione della coppia Marco-Stefania, lei perderà il ruolo di antagonista della serie.