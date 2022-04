La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e c'è grande attesa per scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1. In particolar modo, nelle ultime puntate sta tenendo banco la storia di Stefania, che ha da poco scoperto che Gloria è sua mamma. Inoltre, la Venere si è innamorata di Marco e, pertanto, per la giovane Colombo si potrebbe prospettare un'estate all'insegna dei viaggi, per restare accanto alle persone che ama. Infatti, Moreau potrebbe decidere di tornare in Francia e, a quel punto, Stefania potrebbe seguirla per vedere i luoghi dove ha vissuto la capocommessa, mentre Marco potrebbe portare la giornalista a Torino, per conoscere la sua famiglia.

Il Paradiso delle signore: Gloria potrebbe trascorrere l'estate in Francia con Stefania

Gloria ha vissuto per molti anni in Francia, dove si è nascosta per non essere incriminata per avere praticato l'aborto. Quando la vera identità della capocommessa de Il Paradiso delle signore è venuta a galla, Stefania ha rifiutato di parlare con la donna. In un secondo momento, però, il rapporto fra la figlia di Ezio e Moreau è tornato ad essere sereno, al punto che la giornalista si è iniziata a confidare con sua mamma. A questo punto, in vista dell'estate, Stefania potrebbe decidere di continuare a mantenere i contatti con sua madre, recuperando il tempo perso e trascorrendo parte delle vacanze insieme.

A tal proposito, Gloria potrebbe decidere di portare in Francia sua figlia, facendole conoscere i luoghi nei quali ha vissuto quando è scappata dall'Italia.

Il Paradiso delle signore: Marco potrebbe portare Stefania a Torino a conoscere la sua famiglia

Per Stefania, quindi, potrebbe prospettarsi un'estate lontana da Milano. Oltre a potere andare in Francia con sua mamma, per la Venere de Il Paradiso delle signore potrebbe esserci anche un viaggio insieme a Marco Di Sant'Erasmo.

Nelle recenti puntate andate in onda su Rai 1, infatti, il nipote di Adelaide sembrerebbe avere intenzioni serie con la giovane Colombo. Il giornalista ha lasciato Gemma, perché si è innamorato della figlia di Gloria e ha manifestato il suo desiderio di potere iniziare una storia d'amore con Stefania. A questo punto, se le cose dovessero andare in porto fra i due colleghi, sarebbe ipotizzabile che Marco decida di fare conoscere la sua famiglia alla fidanzata.

Pertanto, la Venere potrebbe recarsi anche a Torino durante le vacanze estive.

Il Paradiso delle signore: Gemma furiosa con Stefania per la vicinanza con Marco

Nelle ultime puntate della sesta stagione, gli occhi dei telespettatori saranno puntati anche su Gemma, furiosa con la sua sorellastra, dopo avere scoperto che Marco ha ospitato Stefania a Villa Guarnieri. Inoltre, la giovane Zanatta è stata lasciata di punto in bianco dal nipote della contessa e ha affermato chiaramente che non si sarebbe arresa e avrebbe tentato in ogni modo di riconquistare il suo ex fidanzato. Non resta che attendere le puntate finali de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap e attendere la settima stagione, per scoprire come avrà trascorso l'estate Stefania.