Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore andato in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 12 aprile, Marco si è presentato a casa di Ezio e Veronica. Il giornalista ha spiegato le sue ragioni e ha rivelato che, trovandosi di fronte a un bivio, ha lasciato Gemma. A quel punto, il signor Colombo è rimasto colpito dalle parole del nipote di Adelaide e potrebbe fare la stessa cosa, lasciando la sua fidanzata e tornare con Gloria Moreau.

Il Paradiso delle signore: Marco spiega le sue ragioni ed Ezio è d'accordo con lui

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 12 aprile, Marco è andato a scusarsi con Ezio e Veronica, per avere lasciato Gemma all'improvviso.

Zanatta non è stata felice di quanto accaduto a sua figlia e ha manifestato il suo disappunto al giornalista. Anche il signor Colombo si è detto dispiaciuto per il comportamento del nipote di Adelaide, perché si fidava di lui. Durante la conversazione, però, l'atteggiamento del papà di Stefania è cambiato, quando Marco ha espresso la sua opinione e il suo pensiero per giustificare le sue azioni. Di Sant'Erasmo ha affermato: "Mi sembra giusto interrompere una relazione se ci si rende conto che non si provano gli stessi sentimenti di chi ci ama''. Ezio, a quel punto, ha replicato: ''Io posso anche essere d'accordo con lei''.

Il Paradiso delle signore: Gloria Moreau ed Ezio potrebbero tornare insieme grazie a Marco

Le parole di Marco sembrerebbero avere fatto breccia nel cuore di Ezio. Infatti, il nipote della contessa ha proseguito il discorso, dicendo una frase che ha colpito il signor Colombo. A tal proposito, il giornalista ha affermato: ''Capirà anche lei che certe cose si capiscono soltanto quando ci si trova davanti a un bivio''.

A quel punto, lo sguardo del papà di Stefania si è incupito, quasi come se avesse iniziato a pensare alla sua vita. Infatti, nelle puntate de Il Paradiso delle signore attualmente in onda su Rai 1, Ezio è legato sentimentalmente a Veronica, ma la vicinanza con Gloria Moreau, con cui è stato sposato per anni, potrebbe fargli decidere di lasciare Zanatta, per dare una chance alla sua ex.

Il Paradiso delle signore: Stefania e Gloria Moreau complici ed Ezio potrebbe ricomporre la sua famiglia

Ezio potrebbe trovare lo stesso coraggio che ha avuto Marco, ripensando alle parole del giornalista. Di fronte a un bivio, pertanto, il signor Colombo potrebbe decidere di riunire la sua famiglia, lasciando Veronica. Al momento, Stefania e sua mamma hanno fatto pace e hanno instaurato un rapporto di complicità, al punto che la Venere ha iniziato a confidarsi con la capocommessa. Nell'episodio di martedì 12 aprile, la figlia di Gloria ha confessato a suo padre quanto accaduto con Marco. Nel consolare sua figlia, Ezio le ha detto: ''Al cuore non si comanda''. A questo punto, cosa avrà intenzione di fare il papà di Stefania con Veronica e Gloria Moreau?

Il cuore del signor Colombo batterà ancora per la sua ex moglie e lascerà Zanatta? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per vedere se le parole di Marco facciano prendere una decisione al direttore commerciale della Palmieri.